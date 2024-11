Se viene "Niños 00": el festival intergeneracional de música independiente de Rosario

Gay Gay Guys es una de las bandas que tocará en las cuatro fechas consecutivas del festival Niños del 00, un núcleo de la música under de Rosario

El 2 de noviembre comienzan a despedir el año con cuatro fechas consecutivas. La primera será en Refi (Vélez Sarsfield 641), las siguientes el 8 y 9 en el Galpón 11 con after en Majo Club (Tucumán 1016) y la última el 10 en Casa Mona (Sarmiento 1232). En total, serán 32 artistas entre bandas y solistas. Una apuesta apoteótica para una producción local independiente que encabezan chicos y chicas entre 19 y 30 años, que aman la música y producen con el objetivo de profesionalizar el rubro, difundir sus obras y seducir cada vez a más público.

Niños 00 nació en octubre del 2023, cuando Martín Miguez (más conocido como Panda) presentó el disco de su banda Jimmy Club junto a otros colegas. En diálogo con La Capital, contó que, desde allí, “tomando como referencia los festivales Otro Río, que organizaba el sello Polvo Bureau –en el 2013 tuvo su primera edición- y que luego retomó el Mug con el Festimug”, pensó darle un festival a la ciudad que abarque una escena que “estaba un poco dispersa o disgregada, si se quiere, desde la pandemia”.

Entonces surgió la idea de un festival con bandas que forman parte de un circuito más del under, que tienen otro tipo de convocatoria, otra trayectoria. Que “también pueda funcionar de una manera en la que aglomere y genere una identidad. Que sea un evento que la ciudad tenga y que pueda desarrollarse”. El festival derivó en productora y durante todo el 2024 fue desarrollando un sello discográfico y una editorial, con un plan de trabajo en ciclos.

Hoy son tres personas en producción permanente: a Miguez, se sumaron Lucia Feroglio y Greta Mayer. Para esta edición del festival, hay diez personas más sólo en la organización. Entre técnicos, fotógrafos, cámaras de stream, coberturas para redes, suman un total de 25 personas que forman parte activamente de Niños del 00.

Una década con identidad propia

Como todas las décadas, la del 2000 tiene un trasfondo cultural propio. Desde la organización, quisieron que quienes activaran las fechas fueran personas nacidas entre la segunda mitad de los 90’, y los primeros años del nuevo milenio. Aproximadamente, entre 1994 y el 2005: “Son todas personas que crecieron y que de alguna u otra manera adolecieron también dentro de esa década. Pero también se planteó con una búsqueda intergeneracional, justamente porque yo sé que la escena local no es únicamente esa generación y abarca generaciones de gente que fue joven o adolescente en los 90, quizás incluso de alguno de los 80”, explicó Miguez.

Luego aclaró que esto no es un capricho, sino que tiene un porqué: “Todas las generaciones tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero hay una lógica de cómo plantear la música que se ve mucho en las bandas de chicos sub 25. Por un lado, sobre cómo construir de manera colectiva. Pero también está la idea de profesionalizar el trabajo, que creo que es algo que a mucha gente le costaba mucho, quizás porque no había algunos recursos”.

A su vez, Panda aseguró que “es muy complicado” producir de esta manera en Rosario. “Es muy difícil que la gente entienda que tiene que pagar una entrada. Puede ser un fenómeno de los shows de música, porque cuando vos vas al cine, no vas a pedirle a alguien que te haga pasar porque no tenés plata para la entrada; o algún escritor vos vas y le pedís un libro y lo pagás”, aseveró el organizador

“Hay una cuestión medio de autoestima de los músicos locales, también del rubro, pero que está bueno ponerla en valor y está muy difícil hacerlo valer. Obviamente por el contexto, pero es necesario también plantear ciertas bases de cómo trabajar, porque la realidad es que nosotros queremos de una u otra manera construir una industria, que las bandas de acá puedan desarrollarse, que no tengan que irse de Rosario, que no sientan que Rosario es un trampolín hacia otro lado”, subrayó Miguez.

“A veces lo que ocurre con las bandas de acá es que sentís como que el techo está muy bajo y que es muy difícil romper ese techo. Te encontrás con una banda que se viene desarrollando hace cuatro o cinco años, sacaste dos discos, y con el segundo ya generaste un techo a nivel de la gente que te va a ver, porque es una burbuja que no termina de romperse. Entonces el proyecto empieza a decaer porque no te rinde el tiempo que invertís, con la plata o con la repercusión”, evaluó.

“Son problemáticas muy fuertes dentro de lo que tiene que ver con la comunidad de la música acá en Rosario, pero también creo que tiene como que haber un lazo dentro de los recitales con otro tipo de disciplinas. Hay que incorporar al resto de la comunidad cultural, porque si bien es cierto que hay varias escenas pululando, hay muchas que están dispersas y disgregadas. Justamente por eso es la idea de que Niños 00 sea intergeneracional, multidisciplinario y multiestético, buscando visibilizar un poco todo”, cerró Panda.

El festival día por día

- Día 1 / 2 de noviembre en REFI / 18.30 (PUNTUAL). En vivo: Malta Caramelo (Santa Fe), N!TO, Matienelinstante, Rey Sohl, Delfines Entrenados para Matar (La Plata), Mona Bondage, Gay Gay Guys, y Marttein (C.A.B.A).

- Día 2 / 8 de noviembre en Galpón 11 / 19 hs. En vivo: Muñecas, Las Formas, Marygold, Jimmy Club, El Club Audiovisual (C.A.B.A), Pablo Comas, Riel (C.A.B.A) y Dez Moabit. After en Majo: Perro Fantasma

- Día 3 / 9 de noviembre en Galpón 11 / 19 hs. En vivo: Krishna, Ramiro Montesdeoca (Casilda), Wafles, Alyx, Suave Lomito, Dani Pérez & Los Versos, Bifes con Ensalada, Crema, Lichi (C.A.B.A) y Fin del Mundo (C.A.B.A). After en Majo: Plata para el luthier

- DÍA 4 / ft. El Culto / 10 de noviembre en Casa Mona / 17 hs. En vivo: Espejos, Los Ojos del Panda, Bubis Vayins y Muñecas.