Tras un largo camino, los espacios culturales rosarinos tienen una norma que los regula

En la audiencia pública no vinculante realizada el martes 18 de junio en el marco del debate por la nocturnidad, representantes de distintos colectivos culturales independientes de la ciudad se hicieron presentes de forma organizada en el Palacio Vasallo para subrayar que el proyecto legislativo no contemplaba en absoluto al sector, y lo dejaba nuevamente en un vacío normativo que amenazaba no sólo la continuidad de los espacios existentes sino la posibilidad de creación de nuevos lugares. Además, destacaron que los requisitos y parámetros de la normativa que regía hasta el momento (la ordenanza 7218, vigente desde 2001, y derogada finalmente el jueves) resultaron en el cierre de entre veinte y treinta espacios culturales en la última década. La estructura de rubros dejaba por fuera al sector, que quedaban en una situación de "ilegalidad" (según caracterizaron ellos mismos) y vulnerabilidad ante posibles sanciones.