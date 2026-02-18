Confirmado: Diputados confirmó que sesionará este jueves para tratar la reforma laboral

Desde las 14, la cámara Baja pondrá en discusión la ley de reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. Se activó el paro general de la CGT.

La Libertad Avanza logró convocar a sesionar en la Cámara de Diputados la reforma laboral este jueves desde las 14 . Luego de quitar el artículo 44, que disponía retrocesos en las licencias médicas, el oficialismo logró el apoyo necesario para conseguir dictamen y llevar el proyecto al recinto. Por ende, la CGT llevará adelante un paro general de 24 horas.

Antes del fin de semana extra largo por carnaval el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto oficialista de la reforma laboral, lo que abrió la puerta al debate en Diputados.

Las comisiones de la cámara Baja se centraron en artículos centrales, como el 44. En el proyecto este punto eliminaba el pago del 100 % de las licencias y las reducía de 12 a 6 meses y al 75% y 50% del salario de convenio dependiendo de la enfermedad.

El objetivo de los legisladores libertarios es lograr la aprobación definitiva de esta norma antes del 1º de marzo, cuando Javier Milei abra oficialmente un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

En este marco, la Confederación General del Trabajo (CGT) llevará adelante un paro general por 24 horas sin movilización en rechazo del proyecto oficialista. Por su parte, el resto de las centrales obreras desarrollará actividades y ATE Nacional anunció una movilización frente al Congreso al momento que se discuta el texto reformista.

Cambios y resistencia en la reforma laboral

El gobierno logró dictamen gracias a la eliminación del artículo 44, que recibió críticas desde todos los bandos y hasta golpeó internamente: algunos despachos apuntaron contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que en una entrevista puso como ejemplo el caso de un trabajador que se lesionaba jugando al fútbol en su tiempo libre.

El artículo 44 del proyecto de ley llamaba a sustituir el artículo 208 de la ley de contrato de trabajo por el texto que señalaba que en caso de que un empleado sufriera un accidente o una enfermedad "que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo", su empleador le pagaría entre el 75 y el 50 por ciento de su sueldo durante la licencia médica.

El jefe de la bancada de diputados del PRO, Cristina Ritondo, ya había advertido que “la mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44”.

Por su lado, La Libertad Avanza aseguró que no habrá cambios en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que asiste a los empleadores para pagar indemnizaciones y otras obligaciones laborales establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo. Este punto cosechó rechazos de propios bloques aliados y dialoguistas, principalmente de las provincias que rechazan la desfinanciación de la Anses.