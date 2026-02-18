Encontraron el cuerpo de Sofía Devries, la joven que había desaparecido mientras buceaba en Puerto Madryn

Prefectura Naval la buscaba desde el lunes. Tenía 23 años y había realizado una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros, de la cual no emergió

Sofía tenía 23 años y había viajado a Puerto Madryn con su novio para realizar una certificación de buceo.

Encontraron el cuerpo de Sofía Devries , la turista de 23 años que era buscada por la Prefectura Naval en las aguas del Golfo Nuevo , en la ciudad chubutense de Puerto Madryn , luego de que desapareció tras realizar una inmersión aproximada de 20 metros en el marco de una certificación internacional de buceo .

Según informaron fuentes del caso, el cuerpo fue hallado por un buzo de la Prefectura Naval Argentina durante los operativos realizados este martes al mediodía en la ciudad del Golfo Nuevo. Estaba a 20 metros de profundidad, en la zona del Parque Acuático, donde se encuentra el naufragio del pesquero chino HU SHUN YU 809.

La chica, oriunda de Villa Ballester en la provincia de Buenos Aires, había viajado a Puerto Madryn junto a su novio para certificarse en buceo. Este lunes Sofía descendió junto a otras tres personas, incluida su pareja, en la zona de Punta Cuevas. Todos lograron emerger, menos ella.

Las tres personas que lograron salir del agua fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital Andrés Ísola . Dos de ellas fueron a cámara hiperbárica para facilitar el proceso de descompresión, mientras la tercera estuvo bajo observación médica.

Según información preliminar dada a conocer por la fiscalía a cargo de María Angélica Cárcano, en circunstancias y por motivos que aún son materia de investigación, se habría descompensado y no pudo ascender por sus medios a la embarcación a la que había llegado a la zona donde se produjo la inmersión.

>>Leer más: Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Investigan si hubo negligencia

Según informaron fuentes judiciales, se intenta establecer si, quienes estuvieron a cargo de la actividad, incumplieron protocolos básicos de seguridad y si existieron fallas atribuibles a terceros que pudieran haber incidido en el desenlace. En este sentido, se investiga una posible “falta a los deberes de cuidado”.

En tanto, la fiscal Cárcamo, dio detalles sobre la causa y explicó que el grupo que participaba de la actividad en la que murió Devries estaba conformado por siete buzos, un instructor y el patrón de la embarcación.

“El problema se produjo cuando intentaban ascender. En ese instante, la joven tuvo un inconveniente y no logró salir a la superficie. Se pierde de vista de manera inmediata", detalló en diálogo con la señal Seta TV.

La búsqueda

Tras la desaparición se montó un operativo de búsqueda que desplegó buzos tácticos y equipos especializados, incluyendo robots de exploración subacuática, con el objetivo de localizar a la joven. Las tareas se coordinaron entre las distintas fuerzas y organismos intervinientes.

A pesar de al intensa búsqueda, el martes el jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval Argentina afirmó que era “nula” la posibilidad de hallar con vida a Sofía.

“Posibilidades de encontrarla con vida, no. A razón de verdad, no hay que generar falsas expectativas. Por la profundidad a la que estaba, la posibilidad de encontrarla con vida es nula”, declaró Adrián Wagner en diálogo con Radio Mitre.

El descargo del novio

Leo, el novio de Sofía y quien estaba con ella en la inmersión, publicó el martes sus redes sociales su versión de lo que había ocurrido. “Sofía es mi mujer. Nos vinimos a Puerto Madryn a certificar un curso de buceo. Lamentablemente, tuvimos un accidente bajo el agua”.

En el mismo mensaje, criticó a Prefectura: “No tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático en vez de buscarla inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos”.

Además, también apuntó contra la fiscal: "Nos quiere hacer firmar una declaración de que no nos vayamos de la ciudad. Hay que ser poco humana para pedir eso cuando la fuerza no encontró ni hizo los esfuerzos necesarios en tiempo y forma.