Javkin: la discusión por reforma penal juvenil "no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito"

El intendente de Rosario apoyó cambios en las sanciones penales sobre adolescentes porque "los delitos dolosos no pueden estar fuera del sistema judicial"

13 de febrero 2026 · 14:07hs
El intendente Pablo Javkin habló hoy sobre los cambios en el régimen penal juvenil

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

El intendente Pablo Javkin habló hoy sobre los cambios en el régimen penal juvenil

La Cámara de Diputados del Congreso de la Nación le dio media sanción al proyecto para reformar el régimen penal juvenil, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, entre otros puntos. Pero el intendente Pablo Javkin expuso que lo importante de los cambios presentados es “diferenciar el tipo de delito por encima de la edad”.

El titular del Palacio de los Leones apoyó los cambios en la ley penal juvenil. Sin embargo, puso en relevancia que “la discusión no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito”. Para Javkin, “no es lo mismo discutir un homicidio intencional como el crimen del playero Bruno Bussanich (el 9 de marzo de 2024 y que tuvo como victimario un menor de edad de 15 años). Es entender cómo funcionan las organizaciones criminales con el aprovechamiento de la cuestión procesal y utilizan a menores, una práctica que existe en todo el mundo”.

Discusiones por las reformas en el régimen penal juvenil se dieron durante años. Esta vez, el gobierno nacional parece tener el apoyo necesario para avanzar y trasladar de 16 años a 14 años la edad para castigar penalmente a adolescentes. “Claramente la discusión se hace sobre el eje de la edad, pero debería ser sobre el delito (que se comete)”, afirmó Javkin y agregó: “En determinados delitos, sobre todos contra la vida, los dolosos, no pueden estar fuera del sistema judicial”.

En este sentido, el mandatario municipal fue tajante: “Explíquele a la familia de Bruno (Bussanich) que ese hecho no debería ser penado, eso no existe en ningún lugar del mundo. Rompe todo el parámetro de investigación”.

Javkin contra la polarización del debate

La media sanción en la Cámara Baja se logró tras 149 votos a favor, emitidos por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y sus aliados, y 100 en contra del Partido Justicialista y del Frente de Izquierda.

Aunque los bandos estuvieron muy marcados, el intendente evitó tomar partida en “tiempos donde todo el mundo busca polarizar, a mí no me anoten en esa” ya que “está bien que haya delitos que no queden impunes porque el factor no es la edad”. Además, a pesar de que no enumeró, dejó en claro que delitos de menor gravedad “sí tienen como factor la edad”.

>> Leer más: Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: "Lo dijimos siempre"

Javkin reconoció que debatió el tema desde sus tiempos de estudiante de la Universidad Nacional de Rosario, por eso aseguró que el proyecto presentado “se acomoda a lo que hace el resto del mundo: diferencia por tipo de delito que por edad y sobre todo no dejar fuera del sistema penal, hechos que la sociedad no puede tolerar que esté fuera del sistema penal”.

“No se puede decir el Estado no interviene en un homicidio doloso. No puede ser aceptado y está bien que se cambie la legislación”, remarcó el mandatario, en el marco de la presentación de nuevos móviles para la Secretaría de Control de Rosario.

Diputados dio media sanción al régimen penal juvenil

La Cámara de Diputados de la Nación dio este jueves media sanción al proyecto de ley presentado por el oficialismo que crea un Régimen Penal Juvenil y que, como punto central, reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa impulsada por Patricia Bullrich cosechó 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones.

El proyecto aprobado establece, además de la baja de la edad de imputabilidad, un sistema de sanciones alternativas a la prisión, la prohibición de que los menores compartan lugares de detención con adultos y medidas complementarias orientadas a la resocialización. Deja sin efecto la posibilidad de imponer prisión perpetua y fija un máximo de 15 años de cárcel para menores. Para delitos con penas menores a tres años se descartan sanciones privativas de la libertad y, en los casos intermedios, se prioriza un enfoque social y educativo.

Un punto clave incorporado durante la negociación fue el financiamiento del régimen: el dictamen prevé una asignación superior a los 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia, con el objetivo de garantizar su implementación. Ahora, la iniciativa deberá ser tratada por el Senado, donde se anticipa un debate igual de intenso.

