Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

La medida de fuerza de la entidad se hará efectiva el día que se trate la reforma laboral en la Cámara de Diputados, tras la media sanción obtenida en el Senado

Los líderes sindicales de los trabajadores se manifestaron a favor de la medida de fuerza

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que realizarán un paro nacional el día que se trate en Diputados la reforma laboral. La medida de fuerza se hará sin movilización masiva e incluye el cese de actividades por 24 horas de colectivos, trenes, subtes y taxis, lo que complicará la movilidad de la mayoría de los trabajadores.

En este marco, Miguel Vivas, líder de la delegación en Rosario , fundamentó por qué la ciudad se adherirá a la jornada de protesta: " Esta ley no moderniza nada. Al contrario, ataca los derechos a los trabajadores . Uno de los puntos en los que lo estamos en contra son los cambios en las indemnizaciones. Si la ley va a fomentar el trabajo, abaratar las indemnizaciones generará más despidos, además de que el dinero saldrá de los aportes jubilatorios. Eso no lo vamos a aceptar y ahora sumaron los descuentos de sueldos por licencias por salud, algo que no se había hablado en su momento".

Por otro lado, Rodolfo Aguiar, titular de ATE nacional, avaló las protestas de las provincias: " La reforma laboral termina de fundir a las provincias , de destruir el único y poco empleo que hay en cada uno de los distritos". Además, agregó que esta medida servirá para "poner en evidencia a los gobernadores que apoyan la reforma laboral" y aseguró que esta ley "se le va a volver en contra" porque "muchos de los que se arrodillan ante Casa Rosada van a competir contra las listas de Milei y se van a arrepentir".

Aun sin ninguna confirmación oficial, se prevé que entre este jueves 19 o el miércoles 25 de febrero se debata la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Sin embargo, no será sancionada definitivamente ya que Patricia Bullrich adelantó que se modificará por un "error" en las licencias por enfermedad . De este modo, ese día se dará el cuarto paro desde que Javier Milei asumió como presidente.

Paro de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

La decisión adoptada por el ente de los trabajadores implica que no habrá transportes en todo el país. Es decir que en caso de que se confirme, el apoyo de los distintos sindicatos nacionales alcanzará prácticamente a la totalidad de los servicios urbanos y de larga distancia durante la jornada de protesta.

Con respecto a los colectivos en Rosario, todavía no emitieron ningún comunicado sobre el tema hasta que se decrete el día de la medida de fuerza.

Consultado al respecto, Vivas analizó que es muy posible que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se sume a la huelga. “Creo que los colectiveros también van a adherir. Esto perjudica a todos los trabajadores y también a comerciantes, la industria, los estudiantes y los maestros. Hoy todos nos vemos perjudicados por las medidas que está tomando el gobierno”, analizó.

Desde el gobierno adelantaron que se les descontarán el día a los trabajadores estatales que se adhieran al paro. “Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran”, señaló una fuente de la administración nacional citada por Infobae.

No es la primera vez que el gobierno adopta esta determinación en estos casos de protesta. Anteriormente, desde Casa Rosada lo implementaron en los tres paros anteriores con el objetivo de desincentivar las huelgas masivas de este estilo.