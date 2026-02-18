La Capital | La Ciudad | paro nacional

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

La medida de fuerza de la entidad se hará efectiva el día que se trate la reforma laboral en la Cámara de Diputados, tras la media sanción obtenida en el Senado

18 de febrero 2026 · 09:27hs
Los líderes sindicales de los trabajadores se manifestaron a favor de la medida de fuerza

Los líderes sindicales de los trabajadores se manifestaron a favor de la medida de fuerza

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que realizarán un paro nacional el día que se trate en Diputados la reforma laboral. La medida de fuerza se hará sin movilización masiva e incluye el cese de actividades por 24 horas de colectivos, trenes, subtes y taxis, lo que complicará la movilidad de la mayoría de los trabajadores.

En este marco, Miguel Vivas, líder de la delegación en Rosario, fundamentó por qué la ciudad se adherirá a la jornada de protesta: "Esta ley no moderniza nada. Al contrario, ataca los derechos a los trabajadores. Uno de los puntos en los que lo estamos en contra son los cambios en las indemnizaciones. Si la ley va a fomentar el trabajo, abaratar las indemnizaciones generará más despidos, además de que el dinero saldrá de los aportes jubilatorios. Eso no lo vamos a aceptar y ahora sumaron los descuentos de sueldos por licencias por salud, algo que no se había hablado en su momento".

Por otro lado, Rodolfo Aguiar, titular de ATE nacional, avaló las protestas de las provincias: "La reforma laboral termina de fundir a las provincias, de destruir el único y poco empleo que hay en cada uno de los distritos". Además, agregó que esta medida servirá para "poner en evidencia a los gobernadores que apoyan la reforma laboral" y aseguró que esta ley "se le va a volver en contra" porque "muchos de los que se arrodillan ante Casa Rosada van a competir contra las listas de Milei y se van a arrepentir".

Aun sin ninguna confirmación oficial, se prevé que entre este jueves 19 o el miércoles 25 de febrero se debata la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Sin embargo, no será sancionada definitivamente ya que Patricia Bullrich adelantó que se modificará por un "error" en las licencias por enfermedad. De este modo, ese día se dará el cuarto paro desde que Javier Milei asumió como presidente.

>> Leer más: La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

Paro de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

La decisión adoptada por el ente de los trabajadores implica que no habrá transportes en todo el país. Es decir que en caso de que se confirme, el apoyo de los distintos sindicatos nacionales alcanzará prácticamente a la totalidad de los servicios urbanos y de larga distancia durante la jornada de protesta.

Con respecto a los colectivos en Rosario, todavía no emitieron ningún comunicado sobre el tema hasta que se decrete el día de la medida de fuerza.

Consultado al respecto, Vivas analizó que es muy posible que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se sume a la huelga. “Creo que los colectiveros también van a adherir. Esto perjudica a todos los trabajadores y también a comerciantes, la industria, los estudiantes y los maestros. Hoy todos nos vemos perjudicados por las medidas que está tomando el gobierno”, analizó.

Desde el gobierno adelantaron que se les descontarán el día a los trabajadores estatales que se adhieran al paro. “Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran”, señaló una fuente de la administración nacional citada por Infobae.

No es la primera vez que el gobierno adopta esta determinación en estos casos de protesta. Anteriormente, desde Casa Rosada lo implementaron en los tres paros anteriores con el objetivo de desincentivar las huelgas masivas de este estilo.

Noticias relacionadas
El choque ocurrió cerca de uno de los acceso a la avenida Circunvalación.

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó

Las rodados que se presentaron días pasados en el parque Urquiza.

Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público

Un proyecto quiere quitarle la exclusividad a la cooperativa de los maleteros de la Terminal.

Una concejala libertaria insiste con desregular la actividad de los maleteros en la terminal

el tiempo en rosario: otra vez alerta amarillo por posibles tormentas

El tiempo en Rosario: otra vez alerta amarillo por posibles tormentas

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

Lo último

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Flavio Mendoza se despide de Rosario: Circo Ánima se muda a Tucumán

Flavio Mendoza se despide de Rosario: Circo Ánima se muda a Tucumán

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan medidas por tiempo indeterminado

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan medidas por tiempo indeterminado

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Cerca de las 9 de este miércoles, una persona que navegaba por el río dio aviso a la Prefectura sobre el hallazgo de un cuerpo en las aguas

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña
Día clave en paritarias: docentes y estatales esperan propuesta salarial del gobierno
Economía

Día clave en paritarias: docentes y estatales esperan propuesta salarial del gobierno

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario
La Ciudad

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó
La Ciudad

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan medidas por tiempo indeterminado
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan medidas por tiempo indeterminado

El tiempo en Rosario: otra vez alerta amarillo por posibles tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: otra vez alerta amarillo por posibles tormentas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Ovación
Newells mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Newells mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Newell's mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

Newells no muestra un estilo definido y hay cambios de nombres sin que nada cambie

Newell's no muestra un estilo definido y hay cambios de nombres sin que nada cambie

Policiales
Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?
Policiales

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

La Ciudad
Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan medidas por tiempo indeterminado
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan medidas por tiempo indeterminado

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó

Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público

Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público

La autocrítica de Armando Méndez: No tuvimos juego y no defendimos bien

Por Rodolfo Parody
Ovación

La autocrítica de Armando Méndez: "No tuvimos juego y no defendimos bien"

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses
Información General

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo mono
Ovación

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo "mono"

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería
Economía

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34
LA REGION

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34

Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal
Información General

Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín
LA CIUDAD

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

MasterChef: la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final
Zoom

"MasterChef": la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes
La Ciudad

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga
POLICIALES

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba
LA REGION

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana
Policiales

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego
Información General

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario
Policiales

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 
Política

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 

El podio de Newells: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal

Clamor en las redes por Di María en la selección: Hay que ir a convencerlo
Ovación

Clamor en las redes por Di María en la selección: "Hay que ir a convencerlo"

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote
La Ciudad

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión
Política

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral
El Mundo

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral