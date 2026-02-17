La Capital | Zoom | MasterChef

Quién se fue de "MasterChef": la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final

La última gala estuvo marcada por una inesperada resolución respecto de quién debía abandonar la competencia

17 de febrero 2026 · 11:22hs
Ian Lucas y el Turco Husaín fueron quienes quedaron al borde de la eliminación en la última gala de MasterChef Celebrity

Ian Lucas y el Turco Husaín fueron quienes quedaron al borde de la eliminación en la última gala de "MasterChef Celebrity"

La gala de eliminación del lunes en “MasterChef Celebrity” fue clave para la resolución del reality: fue la última antes de la recta final. Seis participantes se enfrentaron a la posibilidad de eliminación, con un desafío exigente de pastelería francesa. Sin embargo, la resolución del jurado fue inesperada.

La consigna fue preparar un croquembouche de 30 centímetros, la tradicional torre de profiteroles rellenos de crema pastelera y bañados en caramelo. Un desafío técnico, donde muchas cosas pueden salir mal. Evangelina Anderson, el “Chino” Leunis, Emilia Attias, Marixa Balli, Ian Lucas y el Turco Husaín se dispusieron a la hazaña. Martitegui aseguró que la prueba era una “bisagra” para aspirar a competir en la final.

Marixa Balli y Evangelina Anderson fueron las primeras en presentar sus platos ante el jurado, y ambas recibieron muy buenas devoluciones, dando lugar a las primeras escenas emotivas de la noche. Emilia Attias fue la siguiente, también con una recepción positiva.

Quién a la final de "MasterChef Celebrity"

Tras esas primeras devoluciones, el jurado llamó al frente a todos los competidores menos a Ian Lucas y el Turco Husaín, los únicos dos en recibir algunas observaciones sobre sus croquembouches. De esta manera, todo indicaba que uno de ellos abandonaría el certamen.

En un clima de tensión y nervios, Damián Betular fue el encargado de compartir la decisión del jurado: “Quien abandona las cocinas de MasterChef Celebrity y no regresa nunca más es… Ninguno de los dos”. Los dos jugadores reaccionaron entre desconcertados y alegres. “Se quedan chicos, los dos”, confirmó la conductora Wanda Nara.

“Hubiera sido muy injusto que se fuera cualquiera de ustedes seis, porque realmente lo lograron espectacular”, detalló Betular. “Estas decisiones pueden traer consecuencias en el futuro”, advirtió el chef, dando a entender que habían subido la vara para la final. “Camino a la final todos, chicos. La recta final comienza ahora”, cerró Wanda.

