Leonel Vangioni tira su última ficha en el fútbol: qué motivó al Piri a firmar en su club de origen

El exNewell's y River, entre otros, jugará en Riberas del Paraná de Villa Constitución. "Ya jugué por plata, por prestigio, ahora lo hago por amor", dijo

18 de febrero 2026 · 14:26hs
Leone Vangioni sonríe como niño con juguete nuevo

Leone Vangioni sonríe como niño con juguete nuevo, con la camiseta de Riberas del Paraná.

“La historia de juega en casa”. Con esa frase el club Riberas del Paraná de Villa Constitución anunció lo que será una noche especial para el club. El foco de atención será la presentación de su jugador estrella para la próxima edición de la Liga Regional del Sud: Leonel Vangioni.

El Piri vuelve a calzarse los cortos, ya no en el marco de la presión del profesionalismo, pero sí con la pasión por defender los colores del club en el que sus primeros pasos como jugador, en las divisiones inferiores.

Riberas del Paraná ya anunció oficialmente el arribo de Vangioni, quien indudablemente se convertirá en uno de los grandes atractivos de la liga. Es que se trata de un futbolista con un extenso recorrido en la primera división y que a los 38 años quiso darse el gusto de jugar en la primera del club villense. En estos últimos días hubo más novedades: se sumaron al equipo el Gordo Mauricio Sperduti y el influencer Facu Navajas.

Schiavi

El "sueño" de Leonel Vangioni

“Es un sueño que quería cumplir, jugar en la primera división de Riberas y gracias a Dios hoy se puede dar. Es un día especial para mí, vuelvo al club después de tantos años. Estoy con muchas ganas de que arranque el torneo y poder disfrutar este momento”, declaró Vangioni inmediatamente después de que el club rojiblanco anunciara su regreso.

Pero además de esas palabras que parecen de ocasión hubo otras frases del Piri, que emocionó a todos e incluso a él mismo, al punto de no poder contener las lágrimas. "Ya había jugado por plata, por prestigio, ahora vuelvo a mi casa a jugar por amor. Quiero terminar mi carrera jugando por amor", esgrimió e inmediatamente los ojos se les inundaron.

Y la presentación pinta para no pasar desapercibida. Es que se tratará de un partido exhibición, pero al que comprometieron su presencia de exfutbolistas que fueron compañeros del Piri.

Rolando Schiavi, Leonardo Ponzio, Mauro Formica, Jonatan Maidana, entre otros, serán los futbolistas que formarán parte de ese partido exhibición. Es más, algunos de ellos, como Schiavi y Maidana convocaron al público a través de un video.

Vangioni con la camiseta de Newell's, en si segundo y último paso por el club del Parque.

Vangioni con la camiseta de Newell's, en si segundo y último paso por el club del Parque.

Todos a Riberas el viernes 20

La cita es el viernes 20, a las 21, en la cancha de Riberas del Paraná (14 de Febrero y Dorrego). Allí habrá “fútbol y amigos en un partido para el recuerdo”, según reza el flyer con el que el club está convocando a sus hinchas y a todo aquel que quiera formar parte del evento.

La historia de Vangioni en el fútbol es súper conocida. Se inició en Newell’s, donde debutó en primera división, en 2006. Algunos años después, en 2012, dio un salto importante en su carrera al firmar con River, donde logró muchísimos títulos: título local, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Copa Libertadores, Suruga Bank.

Otros títulos de Vangioni

Las otras vueltas olímpicas que tiene sobre el lomo las logró con las camisetas de Milan, Monterrey de México y Libertad de Paraguay, que son los clubes en los que jugó antes de su regreso al Parque Independencia. Su retiro del profesionalismo fue con la casaca de Quilmes.

Pero al Piri le queda un poco más de hilo en carretel y quiere que ese último club sea ni más ni menos que un Riberas del Paraná que el viernes 20 vivirá una noche especial, con viejas glorias del fútbol, para rodear a un Vangioni que será sin dudas la gran atracción de la Liga Regional del Sud.

