Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Los bañistas evacuaron el río sin inconvenientes. El animal se mostró calmo y hasta la noche continuaba en el lugar, a pocos metros de la arena

Un yacaré de entre 1,5 y 2 metros apareció en la tarde de este martes en el río Paraná, a pocos metros del balneario La Florida. El animal se mostró calmo y hasta la noche continuaba en el lugar, aunque en ningún momento mostró intenciones de llegar hasta la arena.

Los bañistas que este martes acudieron al balneario La Florida para refrescarse en una tarde calurosa, se sorprendieron aproximadamente a las 17 con la presencia de un animal en el agua, del que solamente se alcanzaba a ver la cabeza.

Rápidamente quienes estaban en el río se refugiaron en la arena, al tiempo en que alertaban que se trataba de un yacaré de algo más de un metro y medio de largo.

El yacaré se mantuvo cerca de la costa durante algunas horas, no se mostró agresivo y en todo momento estuvo quieto, sin acercarse a la orilla.

2026-02-17 Yacare Telefé Rosario

Un yacaré en su hábitat natural

Personal de la Brigada Ecológica se presentó en el lugar pero resolvió no retirarlo, ya que se trata de su hábitat natural. Se limitaron a observar los movimientos del animal y tenían previsto, con la llegada de la noche y el cierre del balneario, dejar que se retire por sus propios medios.

Desde el balneario La Florida remarcaron que este miércoles abrirán con normalidad a las 9 de la mañana.

El yacaré negro es una especie de caimán de la familia de los aligatóridos, común en las zonas pantanosas o lacustres y en los ríos de Argentina, así como en otras regiones subtropicales y tropicales de América del Sur. Es un animal carnívoro, que no suele ser agresivo hacia las personas.