Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

La Ciudad
Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso
Policiales
Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana
Información General
Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego
Policiales
La vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado
Policiales
Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario
Política
Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral
Ovación
El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal
Ovación
Clamor en las redes por Di María en la selección: "Hay que ir a convencerlo"
La Ciudad
El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote
Política
Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión
El Mundo
Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral
La Ciudad
Rosario avanza con la renovación del alumbrado público
Ovación
Tras el oro histórico para Brasil, Pinheiro Braathen no pudo ir por otra medalla
Información General
El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia
Información General
Un youtuber vendió una tarjeta de Pokémon por 16,5 millones de dólares
Información general
Obama habló sobre extraterrestres pero después aclaró: "No hay pruebas"
El mundo
La toxina de una rana ecuatoriana, apuntada por la muerte de un opositor ruso
La Ciudad
Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: "Se salvó el sistema"
Ovación
Copa Federación: Morning Star se trajo una derrota de San José de la Esquina
Policiales
Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis