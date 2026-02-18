La Capital | Política | sindicatos

Para el frente de sindicatos, "la gente aún no dimensiona" el impacto de la reforma laboral

El ala más combativa del sindicalismo se prepara para el paro general del jueves con movilización. Alertan que la ley tendrá perjuicios individuales y colectivos

18 de febrero 2026 · 11:35hs
El Congreso se encamina a sancionar la ley de reforma laboral

La Capital / Celina Mutti Lovera

El Congreso se encamina a sancionar la ley de reforma laboral

Los gremios integrantes del Frente de Sindicatos Unidos se posicionaron como el ala más combativa del sindicalismo ya que a diferencia de lo anunciado por la CGT en las últimas horas, la huelga en rechazo de la reforma laboral será con movilización. "El conjunto de la gente aún no sabe ni entiende lo que va a suceder, no lo dimensiona”

Según la Federación Aceitera, que conduce con UOM el frente la ley de modernización laboral tiene un perjuicio en dos niveles de perjuicio, el individual y el colectivo. “En el primer caso profundiza la explotación, con la destrucción de la jornada laboral y las vacaciones fragmentadas", explicaron a La Capital.

Y luego agregan que en cuanto a lo colectivo destruye el modelo sindical argentino. “Revienta los convenios colectivos, elimina la posibilidad de huelga y asambleas. Es sometimiento, peor que en el siglo XIX porque estamos tecnológica y socialmente en otro lugar”.

Reforma laboral y sindicatos

En ese sentido, el secretario general de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra sostuvo: “La reforma laboral va mucho más allá de lo que pensamos, nosotros como gremios vamos a tener que pedir permiso para hacer un paro. No tomamos conciencia de que esta ley nos vino a destruir, a darnos la estocada final”.

yofra.jpg
El secretario general de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra, critica la reforma laboral

El secretario general de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra, critica la reforma laboral

En los últimos días tomó centralidad el artículo 44 de la ley que establecía una limitación de las licencias médicas sobre todo en una reducción del pago de haberes. El gobierno finalmente lo quitó luego de que bloques afines al oficialismo expresaron que sin la modificación no acompañarían la reforma.

Sin embargo, en el frente creen que fue una jugada política como modo “distractivo”. “Es distraer con un detalle cuando el conjunto de la ley sigue sin cambios. Agregaron algo a lo último a sabiendas que lo iban a sacar luego y mostrar voluntad”.

En rigor, este jueves será la movilización con una conferencia de prensa en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, para luego realizar la concentración en Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo para iniciar la movilización hacia el Congreso de la Nación. Vale recordar que la convocatoria será en momentos en podría obtener la media sanción faltante para convertirse en ley en la Cámara de Diputados.

Noticias relacionadas
marcha atras en la reforma laboral: las licencias medicas se mantendran sin cambios

Marcha atrás en la reforma laboral: las licencias médicas se mantendrán sin cambios

Los trabajadores estatales recibirán un descuento si no asisten a sus lugares de trabajo

El gobierno nacional descontará el día a los trabajadores que adhieran al paro general

Gremios de la CGT Rosario en la última movilización en contra de la reforma laboral

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

Licencias por enfermedad: Patricia Bullrich dijo que reparará el error de no distinguir entre dolencias graves y leves

Licencias por enfermedad: Bullrich admitió el "error", pero solo por no diferenciar dolencias graves y leves

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Lo último

Báscolo: La oferta es compensar 3% por diciembre y suba de 12,5% con piso de 170 mil pesos

Báscolo: "La oferta es compensar 3% por diciembre y suba de 12,5% con piso de 170 mil pesos"

Quién es quién en En el barro 2: nuevos personajes que cambian el poder en La Quebrada

Quién es quién en "En el barro 2": nuevos personajes que cambian el poder en La Quebrada

Sorpresiva confesión de Yanina Latorre: Alguna vez no me debo haber portado bien

Sorpresiva confesión de Yanina Latorre: "Alguna vez no me debo haber portado bien"

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Representantes de ATE y UPCN recibieron una oferta de más del 12 por ciento. Además, la provincia pagará el desfasaje por inflación a fines de 2025

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral
Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña
Policiales

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?
Policiales

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Alerta amarilla en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario
La Ciudad

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro
La Ciudad

Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Ovación
Central proyecta llegar a los 120 mil socios para respaldar el sostén económico del club

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central proyecta llegar a los 120 mil socios para respaldar el sostén económico del club

Central proyecta llegar a los 120 mil socios para respaldar el sostén económico del club

Central proyecta llegar a los 120 mil socios para respaldar el sostén económico del club

Newells mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Newell's mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

Policiales
Un joven de 18 años fue detenido en un playón municipal con casi 100 dosis de cocaína
Policiales

Un joven de 18 años fue detenido en un playón municipal con casi 100 dosis de cocaína

Video: le secuestraron la moto por maniobras prohibidas, le prendió fuego y terminó detenido

Video: le secuestraron la moto por maniobras prohibidas, le prendió fuego y terminó detenido

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

La Ciudad
Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro
La Ciudad

Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Después del yacaré en La Florida, apareció un ciervo muerto a la altura de la Usina Sorrento

Después del yacaré en La Florida, apareció un ciervo muerto a la altura de la Usina Sorrento

Tras la aparición de un yacaré de casi dos metros, La Florida abrió con normalidad este miércoles

Tras la aparición de un yacaré de casi dos metros, La Florida abrió con normalidad este miércoles

Alerta amarilla en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

Por Carlos Durhand
Ovación

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste
POLICIALES

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años
Ovación

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Estados Unidos atacó tres navíos narcoterroristas: 11 muertos
El Mundo

Estados Unidos atacó tres navíos "narcoterroristas": 11 muertos

La autocrítica de Armando Méndez: No tuvimos juego y no defendimos bien

Por Rodolfo Parody
Ovación

La autocrítica de Armando Méndez: "No tuvimos juego y no defendimos bien"

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses
Información General

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo mono
Ovación

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo "mono"

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería
Economía

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34
LA REGION

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34

Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal
Información General

Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín
LA CIUDAD

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

MasterChef: la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final
Zoom

"MasterChef": la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes
La Ciudad

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga
POLICIALES

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba
LA REGION

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana
Policiales

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego
Información General

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario
Policiales

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 
Política

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 

El podio de Newells: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal