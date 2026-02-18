Nicki Nicole postergó su show en el Teatro Colón por el paro de la CGT y expresó su apoyo a la protesta La artista rosarina anunció que el concierto previsto para este jueves 19 de febrero se reprogramó para el viernes 20. En un mensaje a sus seguidores, respaldó el paro general contra la reforma laboral y destacó la importancia de la jornada para el país. 18 de febrero 2026 · 18:19hs

Foto: Leo Vincenti / La Capital

La expectativa por el show de Nicki Nicole en el Teatro Colón de Buenos Aires deberá esperar un día más. La cantante rosarina comunicó este miércoles que su esperado espectáculo en la histórica sala porteña fue postergado debido al paro general de 24 horas convocado por la CGT contra la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional.

El anuncio llegó a través de un posteo en redes sociales, donde la artista explicó que el recital programado para este jueves 19 de febrero se realizará finalmente el viernes 20, en el mismo horario y con las mismas condiciones. “Hola corazones, quiero contarles que el show de mañana 19 de febrero se pasa para el 20 de febrero VIERNES, o sea un día después al mismo horario y todo debido al paro general en contra de la reforma laboral”, escribió.

La presentación en el Colón representa un hito especial en la carrera de Nicki Nicole, tanto por el simbolismo del escenario como por el recorrido personal que la llevó desde Rosario a uno de los teatros más prestigiosos del mundo. La propia artista lo remarcó en su mensaje: “Ustedes saben lo importante que es para mí esta fecha en el Colón. Es un sueño que vengo construyendo hace mucho tiempo y me duele muchísimo tener que postergarla”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nicki_Nicole19/status/2024217259422409125&partner=&hide_thread=false Ustedes saben lo importante que es para mí esta fecha en el Colón.

Es un sueño que vengo construyendo hace mucho tiempo y me duele muchísimo tener que postergarla.

Pero mañana es un día muy importante para el país. Creo en el derecho de lxs trabajadorxs a expresarse y acompañarse… — nicole (@Nicki_Nicole19) February 18, 2026 Lejos de limitarse a una comunicación operativa, la cantante decidió además tomar posición pública frente al contexto social que motivó la suspensión. “Pero mañana es un día muy importante para el país. Creo en el derecho de lxs trabajadorxs a expresarse y acompañarse en momentos como este”, señaló, en una definición que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

El respaldo explícito a la protesta sindical marcó el tono del mensaje, que cerró con una apelación directa al vínculo con su público: “Por eso vamos a reencontrarnos el viernes 20 de febrero, para vivir esa noche como se merece. Gracias por entender, por estar y por acompañarme siempre. Los amo”. La reprogramación del show se enmarca en una jornada atravesada por el impacto del paro general, que afectará servicios, transporte y actividades en todo el país.