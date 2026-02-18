La UTA Rosario define si se adhiere al paro general de la CGT Los delegados se reunirán este miércoles, a las 17.30, en la sede gremial tras conocerse que la UTA nacional se sumará a la medida de la central obrera 18 de febrero 2026 · 17:04hs

UTA Rosario define si se suma o no al paro general del jueves

La Unión Tranviaria Automotor (UTA) de Rosario se reunirá este miércoles a las 17.30 en la sede gremial para definir si se adhiere o no al paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT). El conclave se da luego del anuncio de la UTA a nivel nacional de participar de la medida de fuerza.

Los rosarinos mantienen la expectativa sobre el futuro del transporte urbano de pasajeros y aquellas áreas que atraviesan a los choferes nucleados en UTA Rosario. Este jueves habrá un nuevo paro general en Argentina, al que se adhiere la UTA nacional.

Mientras tanto, la delegación local convocó a una reunión de delegados en la sede de 27 de Febrero al 600 para debatir la adhesión en Rosario. Se estima que para las 17.30 se comunique la decisión final del sindicato.

Paro de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario La decisión adoptada por el gremio a nivel nacional implica que no habrá transportes en todo el país. Si Rosario apoya alcanzará prácticamente a la totalidad de los servicios urbanos y de larga distancia durante la jornada de protesta.

Consultado al respecto, Vivas analizó que es muy posible que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se sume a la huelga. “Creo que los colectiveros también van a adherir. Esto perjudica a todos los trabajadores y también a comerciantes, la industria, los estudiantes y los maestros. Hoy todos nos vemos perjudicados por las medidas que está tomando el gobierno”, analizó.