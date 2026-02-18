La Capital | La Ciudad | paritarias

Paritarias: los docentes definen este viernes si aceptan o rechazan la oferta del 12,5% semestral

La cúpula de los gremios de los maestros públicos tildaron la propuesta del gobierno provincial de "insuficiente". Sin embargo, las bases decidirán la respuesta en una votación provincial. Educación remarcó que un maestro inicial podría cobrar 1.405.000 pesos si cumple la asistencia perfecta.

18 de febrero 2026 · 18:20hs
Paritaria provincial. Las conversaciones con los gremios estatales y docentes quedaron nuevamente estancadas hasta que se realice una asamblea provincial docente este viernes.

Foto: La Capital / Archivo.

Paritaria provincial. Las conversaciones con los gremios estatales y docentes quedaron nuevamente estancadas hasta que se realice una asamblea provincial docente este viernes.

El encuentro paritario de este miércoles por la tarde entre los interlocutores del gobierno provincial y las cúpulas de los gremios docentes terminó con un rechazo por parte de los dirigentes sindicales. Amsafé el sindicato que nuclea a los maestros oficiales calificó la oferta oficial de un 12,5% de suba a lo largo del primer semestre de "insuficiente" , exigió el reconocimiento de un 33% de suba acumulada desde diciembre de 2023 , y la aplicación de la cláusula gatillo que "garantice no perder poder adquisitivo frente a la inflación". Los maestros decidirán en una asamblea provincial que tendrá lugar este viernes en la capital santafesina si aceptan o rechazan orgánicamente la propuesta. En este escenario, desde el ministerio de Educación santafesino insistieron: "Un maestro de grado con 25 horas, sin antigüedad tendrá un sueldo mínimo garantizado de 1.200.000 pesos, más el Fondo Provincial de Capacitación Integral Docente de otros 100.000 mil pesos. Y si cumple el programa de asistencia perfecta la remuneración se elevará a 1.405.000 pesos".

En un comunicado de prensa, la dirigencia de Amsafé informó que los detalles de la oferta que primero y por la mañana el gobierno santafesino les hico a los empleados de la administración central nucleados en ATE y Upcn. Se trata de un 3 por ciento de incremento correspondiente a noviembre y diciembre pasado; 12,5% para el período enero–junio y sumas no remunerativas de 75.000 en enero y 170.000 desde febrero, exclusivamente para activos. Además a la paritaria docente se le agregó un 30 por ciento de incremento del ítem por responsabilidad jerárquica (equipos directivos) y una suma de 100 mil pesos vinculada a capacitación. También la convocatoria a concursos y traslados, supeditada a mesas técnicas.

Culminado el encuentro y luego de más de dos horas de deliberaciones, los referentes del gremio docente de las escuelas públicas consideraron que la oferta "no recupera la pérdida salarial acumulada, que estiman en un 33% desde diciembre de 2023, no contempla una cláusula de actualización que garantice no perder frente a la inflación; excluye nuevamente a jubiladas y jubilados del garantizado, quienes además continúan percibiendo los aumentos con 60 días de demora", se indicó. Trascartón también consideraron que la oferta "no elimina el aporte solidario, pese a que el gobierno sostiene que la Caja de Jubilaciones está saneada y se profundiza la distorsión salarial con suplementos no remunerativos (presentismo y ahora capacitación)".

Traducido en un ejemplo, Amsafé indicó que un docente que recién se inicia percibirá con esta propuesta 1.039.000 pesos desde febrero hasta julio, "cifra que se encuentra muy por debajo de la canasta familiar, estimada en alrededor de 1.350.000". El monto señalado esi idéntico a lo que la Casa Gris ubicó como piso para el cobro de salarios al personal policial.

Asamblea provincial

Para conocer la resolución y al decisión que adoptarán los maestros habrá que esperar el resultado de la votación entre los afiliados que asistan a votar. Con el fin de someter a consulta a sus bases, Amsafé convocó a asamblea provincial para el próximo viernes por la tarde. Allí, las y los docentes definirán si aceptan o rechazan la propuesta y los pasos a seguir.

Enseñanza privada

Desde el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) Rosario, su titular Martín Lucero destacó que el aumento es bastante parecido a lo que le dieron a la administración pública central, junto a un componente de cien mil pesos en concepto de capacitación. "Para febrero un docente que recién se inicia tendrá un mínimo garantizado de ciento setenta mil pesos, más cien mil pesos más de este componente, son doscientos setenta mil pesos. Y el salario mínimo de los docentes de residencia inicia va a llegar a un millón de pesos". A la hora de analizar cómo será la reacción de los profesores de colegios privados, Lucero consideró que "esta propuesta, si bien queda corta para atrás, para adelante creo que lo van a pensar muchos compañeros".

Argumentos desde Educación

Desde la cartera educativa, se difundieron los principales ejes de la oferta salarial a los maestros. "Ningún docente con 25 horas de cátedra cobrará al menos 1,3 millón de pesos que junto a asistencia perfecta totaliza 1.405.000 pesos. Y ningún docente con jornada regular cobrará por debajo de 270 mil pesos. En base a diciembre de 2025, el incremento será de un 15,5 por a julio de 2026. Y para supervisores y directores a junio de 2026 a este 15,5 por ciento se le agrega un 30 por ciento por responsabilidad jerárquica".

A ello, el gobierno le suma al programa asistencia perfecta que oscila según el cargo y jerarquía entre los 63 mil pesos mensuales a los 210 mil pesos. En tanto el incentivo por asistencia trimestral le agrega entre 94 mil y 314 mil pesos según cargo y jerarquía.

Planilla complementaria

Por su parte, la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública santafesina, Malena Azario, explicó que la propuesta es “un gran esfuerzo que hace el gobierno”, comprendiendo “la situación de los empleados públicos, pero también en el contexto en que estamos trabajando esta propuesta”. Es por ello que, “siempre está el compromiso, como lo ha explicado siempre el gobernador (Maximiliano Pullaro), de que si se produce algún desfasaje lo vamos a volver a rever y a sentarnos”.

En caso de aceptación de la propuesta por parte de los gremios, Azario manifestó que “estamos con los tiempos muy justos de la liquidación, pero si se puede liquidar ya en febrero, lo hacemos y, si no, por planilla complementaria”.

