La Capital | Economía | paro general

La CGT prepara el llamado a un paro general contra la reforma laboral

Uno de los secretarios generales de la central gremial, Cristian Jerónimo, anticipó que la huelga tendrá "gran adhesión" en todo el país

15 de febrero 2026 · 18:31hs
La CGT Rosario organizó un acto el último miércoles y espera el llamado al paro general.

Leonardo Vincenti / La Capital

La CGT Rosario organizó un acto el último miércoles y espera el llamado al paro general.

Los principales representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) llevará a cabo este lunes una reunión con la mira puesta en la reforma laboral. El objetivo inmediato de la convocatoria es el anuncio de un paro general contra la iniciativa que ya obtuvo media sanción en el Senado.

"Seguramente mañana se va a estar decretando una huelga nacional el día que este proyecto se trate en Diputados", anticipó este domingo Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la central gremial. Luego opinó que "están dados los consensos colectivos de distintos sectores" para promover la medida de fuerza en todo el país.

El titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio de la República Argentina (Seivara) remarcó que la CGT decidió seguir el camino que ya tomaron otras organizaciones en defensa de los derechos de los trabajadores porque "no fueron escuchados sus pedidos" en el Congreso. A la hora de evaluar el documento aprobado el último jueves en la Cámara alta, anticipó que "no va a tener impacto real" en la creación de nuevos empleos.

¿Cuándo se confirma el paro general de la CGT?

La CGT decidió organizar una reunión virtual este lunes a las 11 de la mañana para definir cómo y cuándo se lanzará el paro general. "Hay que construir una modernización laboral, pero tiene que ser en un ámbito en el cual esa negociación sea una negociación equilibrada entre el sector empleador y el sector sindical y eso nunca existió", argumentó Jerónimo.

El secertario general de la confederación concluyó que la ley "se hizo para tapar el fracaso del plan económico" del gobierno nacional. Luego añadió: "Sólo privilegia los sectores más conceentrados y la especulación financiera".

>> Leer más: Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

"Los diputados tienen que entender que hay que rechazar este proyecto", manifestó el gremialista a través de Radio 10. Incluso afirmó que "muchos senadores no sabían de qué se trataba" la reforma "hasta el último día" del debate parlamentario previo a la media sanción.

El líder del Sievara consideró que el consenso en torno a la protesta sindical creció en el último tiempo. En este sentido, observó: "Los compañeros y compañeras empezaron a entendere el impacto real que va a tener en sus vidas esta ley totalmente regresiva".

Un paro general con "gran adhesión"

El dirigente sindical consideró que la reforma es "negativa" y lanzó un pronóstico optimista sobre el anuncio que prepara la CGT. "Creo que va a la huelga general tener una gran adhesión y va a demostrar el descontento", expresó.

Jerónimo sostuvo que los trabajadores no sólo están disconformes con el proyecto de modernización laboral, sino con "el rumbo político y económico" de la administración del presidente Javier Milei. Más aún, aseveró: "Este gobiernono incluye a la mayoría de los argentinos".

La estrategia de la central gremial implica un acercamiento al plan de lucha de otros sectores que ya empezaron a preparar un paro antes del debate en Diputados. En esa lista se destaca el nuevo Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que esta semana hizo una marcha por el centro de Rosario y previamente estuvo en Córdoba. Allí confluyen las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la federación aceitera, entre otras entidades.

La conducción local de la CGT también organizó un acto el mismo día de la sesión de la reforma laboral. El encuentro en la plaza San Martín fue la segunda movilización masiva en 48 horas y parece que el mapa de la protesta se modificará a nivel nacional a partir de la convocatoria al paro general en busca de frenar la sanción definitiva de la ley.

