Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba El siniestro sucedió este martes poco después de las 6. Los dos ocupantes del auto salieron prácticamente ilesos 17 de febrero 2026 · 07:40hs

Foto: Policía de Santa Fe. El vuelco del automóvil se produjo este martes poco después de las 6 Los ocupantes del auto sufrieron heridas muy leves

Este martes a la mañana se produjo un impactante vuelco de un automóvil en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura de Funes. Los ocupantes del rodado, dos hombres de 28 años, sufrieron heridas leves que no requirieron derivación a un centro médico, según indicaron fuentes policiales.

El siniestro vial sucedió alrededor de las 6.15, a la altura del kilómetros 299 de la autopista. El vehículo involucrado fue un Ford que circulaba por el carril en dirección a Rosario.

El conductor del vehículo declaró ante la Policía que se había quedado dormido lo que provocó el vuelco del auto. Es decir, no habría intervenido otro vehículo en siniestro.

En el auto iban Lucas L. y Walter Z., ambos de 28 años y oriundos de San Lorenzo y Ricardone. Al lugar del accidente acudió personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), que diagnosticó en el caso de Lucas L. una herida cortante en miembro inferior derecho. La otra persona salió ilesa.