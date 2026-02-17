La Capital | La Región | autopista a Córdoba

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba

El siniestro sucedió este martes poco después de las 6. Los dos ocupantes del auto salieron prácticamente ilesos

17 de febrero 2026 · 07:40hs
El vuelco del automóvil se produjo este martes poco después de las 6

Foto: Policía de Santa Fe.

El vuelco del automóvil se produjo este martes poco después de las 6
Los ocupantes del auto sufrieron heridas muy leves

Los ocupantes del auto sufrieron heridas muy leves

Este martes a la mañana se produjo un impactante vuelco de un automóvil en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura de Funes. Los ocupantes del rodado, dos hombres de 28 años, sufrieron heridas leves que no requirieron derivación a un centro médico, según indicaron fuentes policiales.

El siniestro vial sucedió alrededor de las 6.15, a la altura del kilómetros 299 de la autopista. El vehículo involucrado fue un Ford que circulaba por el carril en dirección a Rosario.

El conductor del vehículo declaró ante la Policía que se había quedado dormido lo que provocó el vuelco del auto. Es decir, no habría intervenido otro vehículo en siniestro.

En el auto iban Lucas L. y Walter Z., ambos de 28 años y oriundos de San Lorenzo y Ricardone. Al lugar del accidente acudió personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), que diagnosticó en el caso de Lucas L. una herida cortante en miembro inferior derecho. La otra persona salió ilesa.

Noticias relacionadas
Para los vecinos, el inicio de los trabajos representa la posibilidad concreta de acceder a un servicio esencial que marcará un antes y un después en la vida cotidiana y en la proyección de la comunidad.

La última ciudad de la provincia sin red interna de agua potable licitó las obras para contar con el servicio

Este desarrollo formará parte de un amplio circuito turístico que, desde hace algunos años, ha posicionado a la ciudad de Puerto General San Martín como un punto de referencia para visitas de interés histórico, con una relevancia destacada para la provincia de Santa Fe. 

Puerto San Martín impulsa el rescate turístico y cultural donde se libró la Batalla de Punta Quebracho

Goshi y Lien, dos therians adolescentes de 13 años que se vieron en público para salir de las pantallas y disfrutar del aire libre.

Therians en el Campo de la Gloria: la mirada de sus padres y la propia

El juicio de Pergamino es considerado histórico porque por primera vez se discute en sede penal la responsabilidad por fumigaciones con agrotóxicos en zonas urbanas.

Las voces de Pergamino que estremecieron en el juicio por la contaminación con agrotóxicos

