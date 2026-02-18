Una concejala libertaria insiste con desregular la actividad de los maleteros en la terminal

La edila Samanta Arias confirmó que se reunió con la cooperativa que tiene a su cargo esa función, pero quiere escuchar a "todos los sectores"

Una reunión cordial y en buenos términos, que dejó buena impresión. Esa es la síntesis de la reunión que mantuvo la concejala de La Libertad Avanza (LLA), Samanta Arias, con la Cooperativa de Maleteros y Maleteras de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno de Rosario. Sin embargo, la edila aclaró que mantendrá su "posición inicial" que figura en el proyecto presentado en el Concejo Municipal para "quitarle la exclusividad" que posee la cooperativa. No obstante, señaló: " Si las empresas de transporte tuvieran que contratarlos, seguramente estarían en una posición de mejorar sus ingresos por el conocimiento que tienen de la actividad".

La polémica se instaló a partir de una normativa publicada a principios de 2026 en el Boletín Oficial de la Nación, que dejaba sin efecto la impresión del sistema de control de equipaje mediante la colocación de marbetes adhesivos. Para tal fin, sin demasiados detalles en cuanto al contralor a futuro, otorgaba un plazo de 60 días para que las empresas de transporte de larga distancia pudieran implementar un sistema de control acorde.

En medio de esto, y en el marco del receso veraniego en el Palacio Vasallo, la concejala libertaria aprovechó para revisar los archivos y darle un matiz desregulador a la ordenanza Nº 10.269 creada en conjunto por los concejales justicialistas Eduardo Toniolli y Norma López. La normativa buscó legitimar la actividad que realizan los maleteros desde que se creó la terminal ubicada en Cafferata y Santa Fe.

"Desde el principio aclaré que esta medida no es contra la cooperativa. De hecho, sus integrantes tienen un modelo de gestión, dedicación y un conocimiento del lugar que, en el caso de que las empresas tuvieran que contratarlos, seguramente estarían en una posición de mejorar sus ingresos ", valoró Arias en declaraciones a La Capital respecto a la reunión que mantuvo con representantes de los maleteros.

>> Leer más: Maleteros de la Terminal: alertan que el proyecto libertario implica un retroceso de 70 años

En ese sentido, la concejala destacó: "Creo que siempre es bueno escuchar a todos los actores involucrados y valoro el marco de respeto de la reunión. En este caso, mi postura sigue siendo la misma, defender la mirada de los usuarios, es decir la misma que tengo desde el principio: favorecer la competencia en la Terminal".

Por su parte, la Cooperativa de Maleteros recordó su propia iniciativa, que contempla un depósito de equipajes para que el pasajero que realiza un transbordo pueda tener sus valijas a resguardo y en un lugar seguro.

maletero.jpg La actividad de los maleteros en la Terminal quedó regulada mediante una ordenanza aprobada en 2021. Desde entonces se creó una cooperativa de trabajo Foto: La Capital / Archivo.

"Fue una charla muy cordial, la pusimos en conocimiento de todos lo que estamos haciendo como cooperativa de manera organizada y responsable, al tiempo que quedaron aclarados los puntos respecto a la retribución de nuestra tarea. Cualquiera que ingresa a la terminal puede ver cómo trabajamos y la gente lo valora y agradece. En fin, creo que fue un encuentro fructífero", señaló José Luis Donato, titular de la Cooperativa de Maleteros y Maleteras.

Contrapunto

Tal como publicó La Capital en su edición del 22 de enero, Toniolli, exconcejal y coautor del proyecto de cooperativa, defendió con argumentos la legitimidad de la entidad al poner sobre la mesa el proyecto presentado por la concejala libertaria de "quitarle la exclusividad" a las familias que realizan esa tarea en las plataformas de carga y descarga desde que se creó la terminal.

"En el Concejo trabajamos mucho para articular este proyecto junto al municipio y provincia, y lo hicimos de manera coordinada con los maleteros y maleteras, comerciantes y la gerencia de la Terminal. Entonces, en la ciudad no funcionaba tal servicio y alguien lo prestaba a cambio de propina, que no es obligatoria y tampoco existe una conflictividad extendida en cuanto a extorsiones y amenazas en ese sentido", precisó Toniolli.

>> Leer más: Terminal de Ómnibus: piden reabrir el depósito de valijas con un servicio similar al de un aeropuerto

Por su parte, López acotó: "Pensar en acotar la libertad de las personas a la carga o descarga de un equipaje realmente habla de lo que significa la libertad individual para este espacio político, que es, ni más ni menos, una declaración de principios de lo que quiere hacer LLA en el Concejo: atacar y destruir toda propuesta de trabajadores que intentan organizarse como lo hizo esta cooperativa y tantas otras".