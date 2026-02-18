La Capital | La Región | proyecto

Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos y Rosario en el centro del debate

La iniciativa busca prohibir la actividad en todo el territorio santafesino y dotar al Estado de sanciones efectivas. En Rosario, el proyecto aparece como respuesta a años de controles ineficientes y sin respaldo legal suficiente.

18 de febrero 2026 · 16:43hs
Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos y Rosario en el centro del debate

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

En Rosario, la escena se repite desde hace años: controles municipales, operativos puntuales y una presencia constante de cuidacoches y limpiavidrios en zonas céntricas, corredores comerciales y eventos masivos. La intervención suele terminar con una demora breve y, pocas horas después, el regreso a la calle. Ese límite operativo es uno de los motores centrales del proyecto de ley que avanza en la Legislatura provincial para prohibir la actividad en todo el territorio santafesino.

Bajo la consigna “El espacio público es de los vecinos”, la diputada provincial Ximena García impulsa una reforma integral al Código de Convivencia junto a los diputados Walter Ghione y Germán Scavuzzo, y el senador Ciro Seisas. El proyecto también cuenta con el acompañamiento de legisladores de Unidos y apunta a unificar criterios en toda la provincia, pero con una mirada puesta especialmente en los grandes centros urbanos.

“El espacio público es de todos los santafesinos y no de quienes pretenden adueñarse de la calle mediante la amenaza. No podemos seguir permitiendo que el vecino se sienta rehén en su propia ciudad”, sostuvo García, en una frase que resume una queja habitual en Rosario, donde la convivencia urbana se volvió un tema de debate permanente.

Rosario y el límite de las herramientas municipales

Desde el espacio legislativo reconocen que el problema no es nuevo ni exclusivo de una ciudad. Sin embargo, remarcan que en Rosario el conflicto se volvió estructural. Ordenanzas locales, controles y presencia de agentes no alcanzan cuando aparecen la reincidencia, la intimidación o la violencia.

“En Rosario pasa lo mismo: hay operativos, pero sin una ley provincial el abordaje queda incompleto”, explicó García al señalar uno de los puntos neurálgicos del proyecto. La falta de un “paraguas legal” provincial impide que la Policía y la Justicia intervengan de manera sostenida y con sanciones que desincentiven la práctica.

El texto fue elaborado en articulación con el Gobierno provincial y toma como referencia experiencias previas, como el modelo aplicado en la ciudad de Santa Fe bajo la gestión del intendente Juan Pablo Poletti. La diferencia, destacan, es que ahora se busca una norma homogénea que también cubra a Rosario.

La “doble imposición”, un reclamo habitual en Rosario

Uno de los argumentos centrales del proyecto apunta a terminar con la llamada “doble imposición”: pagar el estacionamiento medido y, al mismo tiempo, un aporte informal exigido por cuidacoches. En Rosario, donde el sistema de estacionamiento regulado convive con estas prácticas, la situación genera un fuerte malestar entre automovilistas y comerciantes.

Para los autores de la iniciativa, esa dinámica transforma una supuesta ayuda voluntaria en un esquema de presión que vulnera el uso igualitario del espacio público. “Donde el Estado no ejerce autoridad, alguien más toma el control”, advirtió Seisas, en alusión a las estructuras que delimitan cuadras y amedrentan a vecinos, una descripción que remite a situaciones denunciadas reiteradamente en distintos barrios rosarinos.

De las tareas comunitarias al arresto contravencional

El proyecto incorpora tres artículos clave al Código de Convivencia y establece un régimen de sanciones escalonado, siempre que la conducta no configure delito penal.

En una primera instancia, quienes realicen cuidados de vehículos o limpieza de vidrios sin autorización podrán recibir entre 2 y 10 días de tareas comunitarias. En caso de reincidencia, la Justicia estará habilitada a dictar arrestos contravencionales de entre 10 y 20 días, una herramienta de la que hoy carecen los municipios.

Si el pedido de dinero se realiza bajo intimidación, violencia o en zonas de estacionamiento medido —una situación frecuente en áreas céntricas de Rosario— las penas se duplicarán. El proyecto también alcanza a clubes, productoras o instituciones que toleren estas prácticas durante eventos masivos, con multas de hasta 300 JUS y clausuras temporarias.

Un capítulo específico apunta a la organización de la actividad. Si dos o más personas coordinan tareas de cuidacoches o limpiavidrios, se prevén arrestos accesorios que se cuadruplicarán para quienes actúen como cabecillas, una figura pensada para desarticular esquemas organizados que operan en la vía pública.

Reconversión laboral: una salida para quienes dejen la calle

Lejos de plantear una respuesta exclusivamente punitiva, el proyecto incorpora un Programa Provincial de Abordaje Integral, de adhesión voluntaria, destinado a personas que realizan estas actividades por situaciones de extrema vulnerabilidad.

El programa prevé capacitación en oficios, intermediación laboral con empresas privadas y organismos públicos, y un abordaje específico en salud mental y consumos problemáticos. También se crea un registro y se establecen incentivos para el sector privado que incorpore a quienes decidan abandonar la calle.

“Esta ley combina la firmeza necesaria para recuperar el orden con las herramientas para que quien quiera trabajar de verdad tenga una oportunidad formal”, afirmó García.

Noticias relacionadas
Comparsas, música en vivo y propuestas comunitarias marcaron la segunda noche de carnaval en el Centro de Expresiones de Alvear. 

Alvear vivió una segunda noche de carnaval con gran participación y una propuesta cultural diversa

El ex futbolista que tuvo una extensa trayectoria en el fútbol nacional e internacional nunca perdió el sentido de pertenencia y el afecto que lo une con el club y la ciudad que lo vieron crecer en el deporte.

Villa Constitución: Leonel Vangioni tendrá su homenaje en la ciudad que lo vio nacer como deportista

Para el 28 de febrero se programó la “Noche de colectividades” con propuestas gastronómicas y artísticas por parte de las colectividades participantes, ballets folklóricos, músicos locales, desde las 18 en Pueblo Nuevo (Av. Argentina y Buenamessón) con entrada libre y gratuita. 

Villa Gobernador Gálvez se prepara para celebrar su 138° aniversario

Parte del lote de aves silvestres que viajaban en condiciones extremas en un camión

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34

Ver comentarios

Las más leídas

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Lo último

La actividad metalurgica arrancó 2026 con una caída del 6,2%

La actividad metalurgica arrancó 2026 con una caída del 6,2%

Confirmado: hay dictamen y este jueves se trata la reforma laboral en Diputados

Confirmado: hay dictamen y este jueves se trata la reforma laboral en Diputados

Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos y Rosario en el centro del debate

Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos y Rosario en el centro del debate

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Representantes de ATE y UPCN recibieron una oferta de más del 12 por ciento. Además, la provincia pagará el desfasaje por inflación a fines de 2025

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral
Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos y Rosario en el centro del debate
La Región

Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos y Rosario en el centro del debate

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña
Policiales

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?
Policiales

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Encontraron el cuerpo de Sofía Devries, la joven que había desaparecido mientras buceaba en Puerto Madryn
Información General

Encontraron el cuerpo de Sofía Devries, la joven que había desaparecido mientras buceaba en Puerto Madryn

Santiago del Estero madrugó: es la única provincia que ya arrancó las clases en 2026
Información General

Santiago del Estero madrugó: es la única provincia que ya arrancó las clases en 2026

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Newells mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Newell's mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Ovación
Leonel Vangioni tira su última ficha en el fútbol: qué motivó al Piri a firmar en su club de origen

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Leonel Vangioni tira su última ficha en el fútbol: qué motivó al Piri a firmar en su club de origen

Leonel Vangioni tira su última ficha en el fútbol: qué motivó al Piri a firmar en su club de origen

Leonel Vangioni tira su última ficha en el fútbol: qué motivó al Piri a firmar en su club de origen

Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene el técnico Jorge Almirón

Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene el técnico Jorge Almirón

La nueva estrella de Netflix: Franco Colapinto será protagonista en Drive to Survive

La nueva estrella de Netflix: Franco Colapinto será protagonista en "Drive to Survive"

Policiales
Un joven de 18 años fue detenido en un playón municipal con casi 100 dosis de cocaína
Policiales

Un joven de 18 años fue detenido en un playón municipal con casi 100 dosis de cocaína

Video: le secuestraron la moto por maniobras prohibidas, le prendió fuego y terminó detenido

Video: le secuestraron la moto por maniobras prohibidas, le prendió fuego y terminó detenido

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

La Ciudad
Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro
La Ciudad

Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Después del yacaré en La Florida, apareció un ciervo muerto a la altura de la Usina Sorrento

Después del yacaré en La Florida, apareció un ciervo muerto a la altura de la Usina Sorrento

Tras la aparición de un yacaré de casi dos metros, La Florida abrió con normalidad este miércoles

Tras la aparición de un yacaré de casi dos metros, La Florida abrió con normalidad este miércoles

Alerta amarilla en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30 % durante febrero
La Ciudad

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30 % durante febrero

Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público
La Ciudad

Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público

Una concejala libertaria insiste con desregular la actividad de los maleteros en la terminal

Por Matías Petisce
La Ciudad

Una concejala libertaria insiste con desregular la actividad de los maleteros en la terminal

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal
POLTICA

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

Destituyeron a José Jerí, el presidente de Perú: ya pasaron ocho en diez años
El Mundo

Destituyeron a José Jerí, el presidente de Perú: ya pasaron ocho en diez años

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

Por Carlos Durhand
Ovación

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste
POLICIALES

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años
Ovación

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Estados Unidos atacó tres navíos narcoterroristas: 11 muertos
El Mundo

Estados Unidos atacó tres navíos "narcoterroristas": 11 muertos

La autocrítica de Armando Méndez: No tuvimos juego y no defendimos bien

Por Rodolfo Parody
Ovación

La autocrítica de Armando Méndez: "No tuvimos juego y no defendimos bien"

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses
Información General

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo mono
Ovación

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo "mono"

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería
Economía

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34
LA REGION

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34

Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal
Información General

Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín
LA CIUDAD

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

MasterChef: la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final
Zoom

"MasterChef": la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes
La Ciudad

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga
POLICIALES

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba
LA REGION

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba