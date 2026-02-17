La Capital | La Región | animales

Tráfico de fauna: rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta 34

Entre los ejemplares figuran tortugas, loros habladores y otras aves. Eran transportados en condiciones muy precarias en un camión

17 de febrero 2026 · 09:56hs
Parte del lote de aves silvestres que viajaban en condiciones extremas en un camión

Foto: Gobierno de Santa Fe

Más de 500 animales silvestres fueron rescatados en Santa Fe cuando eran transportados en un camión por la ruta nacional 34 que viajaba en dirección a Buenos Aires. El procedimiento fue realizado esta semana por las fuerzas federales y los ejemplares fueron derivados al Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (Criif) “La Esmeralda”.

El procedimiento, inédito por la cantidad de ejemplares, permitió interceptar un camión que transportaba fauna silvestre en infracción a la normativa vigente. Durante la actuación policial se constató el traslado de aves y reptiles en condiciones precarias e incompatibles con su bienestar. Como resultado, se incautaron 219 loros habladores, 146 tortugas terrestres, 33 pepiteros de collar, 28 jilgueros, 105 reina mora y 16 corbatitas.

Los ejemplares fueron rescatados el miércoles pasado mientras eran trasladados por la Ruta 34 en un camión con destino a la provincia de Buenos Aires, proveniente de Santiago del Estero. Fueron derivados al Criif “La Esmeralda”, donde cumplen cuarentena sanitaria obligatoria, recibiendo por parte del personal del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe evaluación clínica, asistencia veterinaria y monitoreo conductual. Una vez otorgadas las altas sanitarias correspondientes, se evaluará técnicamente su posible reinserción en ambientes naturales adecuados.

Donde son trasladados los animales

La Esmeralda funciona de manera permanente como dispositivo clave de conservación. Allí se reciben animales provenientes de decomisos, rescates y entregas voluntarias; se realizan cuarentenas sanitarias, evaluaciones clínicas, rehabilitación, enriquecimiento conductual e investigación aplicada. El objetivo es restituir, siempre que sea posible, a los ejemplares a su ambiente natural, bajo criterios técnicos, sanitarios y ecológicos estrictos.

>> Leer más: Volver a la naturaleza: la nueva vida de los animales silvestres después del cautiverio

En ese marco, el Gobierno de Santa Fe impulsa un proyecto integral de puesta en valor de este centro. La iniciativa contempla la modernización de infraestructura, ampliación de áreas de cuarentena y rehabilitación, incorporación de equipamiento especializado y fortalecimiento de capacidades técnicas. Esta inversión estratégica consolida al centro como referencia regional en rescate, bienestar animal y conservación de la biodiversidad.

El tráfico de animales silvestres y su impacto

>> Leer más: Cómo es el camino del tráfico de aves que baja del norte argentino y pasa por Santa Fe

El tráfico ilegal de fauna silvestre es una de las principales amenazas para la biodiversidad. La captura y el transporte provocan altos niveles de estrés, lesiones y una elevada mortalidad. Además de constituir un delito, genera impactos irreversibles sobre los ecosistemas. Este caso presenta un elemento distintivo: en el marco del operativo se incautó el teléfono celular del conductor. El análisis de ese dispositivo podría aportar información clave para avanzar en la investigación y eventualmente desarticular circuitos de tráfico ilegal de fauna.

>> Leer más: Cotorras en Rosario: una especie cada vez más familiar que llegó junto a otras aves silvestres

En este sentido, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático recuerda que la captura, tenencia, transporte y comercialización de animales silvestres sin autorización es ilegal y sancionable por la Ley Provincial de Fauna N° 4.830, la Ley Nacional N° 22.421 y la Ley N° 14.346. La ciudadanía puede colaborar denunciando a través del 911 situaciones de caza, venta o transporte ilegal de fauna silvestre. No comprar fauna silvestre es una acción concreta para proteger la biodiversidad santafesina.

Tráfico de fauna: rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta 34

