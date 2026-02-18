Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña Cerca de las 9 de este miércoles, una persona que navegaba por el río dio aviso a la Prefectura sobre el hallazgo de un cuerpo en las aguas 18 de febrero 2026 · 10:56hs

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña.

Prefectura trabajó este miércoles a la mañana en un operativo de levantamiento de un cuerpo hallado en el río Paraná. Dio aviso un hombre que navegaba y notó el cadáver que, según información preliminar, está en estado de descomposición.

El operativo se dio pasadas las 9 e intervinieron la Prefectura y agentes de la comisaría 10ª de Rosario. Fue a la altura de la Usina Sorrento, a metros de la desembocadura del arroyo Ludueña.

>> Leer más: Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Un hombre que navegaba en el río advirtió a las autoridades sobre el hallazgo de lo que parecía ser un cuerpo humano. Finalmente, fue confirmado por agentes de la Prefectura, que constataron que se trata de un cadáver en estado de descomposición.

Por el momento, no trascendió si se trata del cuerpo de un hombre o una mujer ni edad aproximada. Todo es materia de una incipiente investigación por el momento caratulada como hallazgo de restos humanos.