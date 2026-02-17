Marcha atrás en la reforma laboral: las licencias médicas se mantendrán sin cambios

El gobierno retirará del proyecto de ley el artículo que permitía a los empleadores pagar entre el 75 y el 50 % del salario a los empleados que sufrieran accidentes o enfermedades

El gobierno nacional acusó recibo de las críticas y decidió retirar del proyecto de ley de reforma laboral el artículo que modificaba las licencias médicas, y que hubiese permitido a los empleadores reducir el salario de un trabajador que sufriera un accidente o una enfermedad.

Si bien la Cámara de Senadores había aprobado el proyecto de ley con el artículo 44, ahora éste no llegaría al debate en Diputados ante el rechazo de los bloques aliados del gobierno.

Este miércoles se realizará la reunión plenaria de comisión, para garantizar la aprobación en la sesión prevista para el jueves próximo, y allí se retiraría el artículo que hace referencia a las licencias médicas.

De esta manera, para que la reforma laboral se convierta en ley debería ser aprobada en la Cámara baja y regresar al Senado, debido a que ya contaría con modificaciones de lo que en primera instancia se votó en la Cámara alta.

El artículo 44 del proyecto de ley llamaba a sustituir el artículo 208 de la ley de contrato de trabajo por el texto que señalaba que en caso de que un empleado sufriera un accidente o una enfermedad "que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo", su empleador le pagaría entre el 75 y el 50 por ciento de su sueldo durante la licencia médica.