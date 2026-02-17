La Capital | Política | reforma laboral

Marcha atrás en la reforma laboral: las licencias médicas se mantendrán sin cambios

El gobierno retirará del proyecto de ley el artículo que permitía a los empleadores pagar entre el 75 y el 50 % del salario a los empleados que sufrieran accidentes o enfermedades

17 de febrero 2026 · 18:53hs
Marcha atrás en la reforma laboral: las licencias médicas se mantendrán sin cambios

El gobierno nacional acusó recibo de las críticas y decidió retirar del proyecto de ley de reforma laboral el artículo que modificaba las licencias médicas, y que hubiese permitido a los empleadores reducir el salario de un trabajador que sufriera un accidente o una enfermedad.

Si bien la Cámara de Senadores había aprobado el proyecto de ley con el artículo 44, ahora éste no llegaría al debate en Diputados ante el rechazo de los bloques aliados del gobierno.

>> Leer más: Reforma laboral: cuáles son los principales puntos y las modificaciones incorporadas

Este miércoles se realizará la reunión plenaria de comisión, para garantizar la aprobación en la sesión prevista para el jueves próximo, y allí se retiraría el artículo que hace referencia a las licencias médicas.

De esta manera, para que la reforma laboral se convierta en ley debería ser aprobada en la Cámara baja y regresar al Senado, debido a que ya contaría con modificaciones de lo que en primera instancia se votó en la Cámara alta.

El artículo 44 del proyecto de ley llamaba a sustituir el artículo 208 de la ley de contrato de trabajo por el texto que señalaba que en caso de que un empleado sufriera un accidente o una enfermedad "que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo", su empleador le pagaría entre el 75 y el 50 por ciento de su sueldo durante la licencia médica.

Noticias relacionadas
La bomba molotov cayó cerca de agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Protestas en el Congreso: anunciaron la captura del "anarquista de la molotov"

la rebelion policial, el metodo pullaro y un efecto domino inevitable

La rebelión policial, el método Pullaro y un efecto dominó inevitable

El funcionario espera que la reforma laboral haga crecer el empleo formal.

Un guiño de la provincia ante el avance de la reforma laboral: "Algo hay que cambiar"

Gremios de la CGT salieron a la calle en Rosario para rechazar la reforma laborall

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Newells estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Newell's estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Orsi-Gómez: Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido

Orsi-Gómez: "Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido"

Almirón: Fue espectacular lo que sentí porque el hincha se conectó con el equipo

Almirón: "Fue espectacular lo que sentí porque el hincha se conectó con el equipo"

Lo último

Marcha atrás en la reforma laboral: las licencias médicas se mantendrán sin cambios

Marcha atrás en la reforma laboral: las licencias médicas se mantendrán sin cambios

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Destituyeron a José Jerí, el presidente de Perú: ya pasaron ocho en diez años

Destituyeron a José Jerí, el presidente de Perú: ya pasaron ocho en diez años

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

La policía encontró el cuerpo dentro de un local del Banco Nación, aunque no pudieron establecer la causa del fallecimiento de inmediato

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle
Marcha atrás en la reforma laboral: las licencias médicas se mantendrán sin cambios
Política

Marcha atrás en la reforma laboral: las licencias médicas se mantendrán sin cambios

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30% durante febrero
La Ciudad

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30% durante febrero

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles
La Ciudad

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años
Ovación

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal
POLTICA

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Newells estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Newell's estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Orsi-Gómez: Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido

Orsi-Gómez: "Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido"

Almirón: Fue espectacular lo que sentí porque el hincha se conectó con el equipo

Almirón: "Fue espectacular lo que sentí porque el hincha se conectó con el equipo"

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Ovación
Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años
Ovación

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

La autocrítica de Armando Méndez: No tuvimos juego y no defendimos bien

La autocrítica de Armando Méndez: "No tuvimos juego y no defendimos bien"

Colo Ramirez y la vuelta al gol con la camiseta de Newells: Me va a ayudar mucho para la confianza

Colo Ramirez y la vuelta al gol con la camiseta de Newell's: "Me va a ayudar mucho para la confianza"

Policiales
Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle
Policiales

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Un chico de 11 años recibió un disparo en una pierna en tiroteo en zona sudoeste

Un chico de 11 años recibió un disparo en una pierna en tiroteo en zona sudoeste

La Ciudad
Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles
La Ciudad

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30% durante febrero

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30% durante febrero

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana
Policiales

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego
Información General

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego

La vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

Por Martín Stoianovich

Policiales

La vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario
Policiales

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 
Política

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 

El podio de Newells: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal

Clamor en las redes por Di María en la selección: Hay que ir a convencerlo
Ovación

Clamor en las redes por Di María en la selección: "Hay que ir a convencerlo"

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote
La Ciudad

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión
Política

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral
El Mundo

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral

Rosario avanza con la renovación del alumbrado público
La Ciudad

Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Tras el oro histórico para Brasil, Pinheiro Braathen no pudo ir por otra medalla
Ovación

Tras el oro histórico para Brasil, Pinheiro Braathen no pudo ir por otra medalla

El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia
Información General

El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia

Un youtuber vendió una tarjeta de Pokémon por 16,5 millones de dólares
Información General

Un youtuber vendió una tarjeta de Pokémon por 16,5 millones de dólares

Obama habló sobre extraterrestres pero después aclaró: No hay pruebas
Información general

Obama habló sobre extraterrestres pero después aclaró: "No hay pruebas"

La toxina de una rana ecuatoriana, apuntada por la muerte de un opositor ruso
El mundo

La toxina de una rana ecuatoriana, apuntada por la muerte de un opositor ruso

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: Se salvó el sistema
La Ciudad

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: "Se salvó el sistema"

Copa Federación: Morning Star se trajo una derrota de San José de la Esquina
Ovación

Copa Federación: Morning Star se trajo una derrota de San José de la Esquina

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis
Policiales

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Abrieron un sitio web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos
La Ciudad

Abrieron un sitio web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos