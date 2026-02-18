Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene el técnico Jorge Almirón

El DT canalla seguro apostará por la base del choque frente a Barracas y si cambia algo sería en la ofensiva, dependiendo del análisis que haga del rival

Jorge Almirón quedó muy conforme con el rendimiento de Central en el último partido.

En Central , la victoria frente Barracas dejó muy buenas sensaciones, pero inmediatamente el cuerpo técnico y jugadores pusieron su cabeza en el partido ante Talleres, el viernes en el Gigante. Y el entrenador Jorge Almirón tiene como principal objetivo poner en cancha el mejor equipo posible, lo que da a entender que no habría variantes o serían mínimas.

Ya se habló mucho hasta aquí de la postura que tomó el técnico canalla respecto a la formación para cada partido, sobre esto de apostar por una base titular. No parece ser el caso del encuentro contra Talleres el que vaya a romper ese molde.

Se recuerda que el próximo miércoles habrá fecha entresemana ( el Canalla viajará a La Plata para enfrentar a Gimnasia ) e inmediatamente después llegará el clásico, por lo que ese caso quizá se pueda pensar en una pequeña rotación, pero no ahora.

Almirón ya dejó en claro que el ritmo de partidos es el camino más corto para potenciar el funcionamiento pretendido y después de lo sucedido contra Barracas Central es lógico que mantenga esa base.

CopettiVB Enzo Copetti abrió el camino en la victoria de Central sobre Barracas. Hacía nueve meses que no convertía. Virginia Benedetto / La Capital

En ese último encuentro el técnico sorprendió con el ingreso de Enzo Copetti en lugar de Julián Fernández (además de la vuelta de Jeremías Ledesma por Jorge Broun) y Copetti pagó con la mejor moneda con la que podía hacerlo: con un gol.

Así, después de la confianza que el DT le dio al centrodelantero y la respuesta del futbolista en cancha es lo que lleva a pensar que el equipo podría ser el mismo.

Antes Barracas, ahora Talleres

Claro, si en su momento para la apuesta de Copetti se tuvo en cuenta la forma de jugar de Barracas Central, en esta ocasión habrá que ver qué determina el entrenador respecto a Talleres.

A esta altura de la semana, la única duda que podría plantearse, al menos desde afuera, es la continuidad de Copetti o el ingreso de Julián Fernández. Un posible cambio significaría modificar una ficha por otra, sino la variación en el esquema. Con el exVélez en cancha el Canalla volvería al 4-2-3-1 que mostró en varios partidos, en especial contra Sportivo Belgrano de San Francisco, por la Copa Argentina.

FernandezVB Julián Fernández tiene alguna chance de meterse entre los once en el choque de Central ante Talleres. Virginia Benedetto / La Capital

Mallo y Campaz

De igual forma, está también la atención sobre los jugadores que se están recuperando de sus lesiones. Son los casos, por ejemplo, del zaguero central Facundo Mallo y el extremo Jaminton Campaz, de quienes mucho no se sabe en qué etapa de su recuperación están.

Quien más complicada la tendría para volver a meterse en el equipo es el colombiano Campaz, quien jugó su último partido frente a Racing, por la segunda fecha. Se perdió los encuentros contra River, Aldosivi, Sportivo Belgrano y Barracas Central. Mallo, en tanto, tuvo su última actuación en Mar del Plata, ante el Tiburón. Para ellos, la proximidad del clásico podría implicarles un cuidado extra.

En el mientras tanto, el plantel trabaja en el predio de Arroyo Seco pensando en lo que será el partido contra Talleres, una ocasión ideal para darle más valor aún a la localía.

El probable de Central

A un par de días de ese encuentro, el probable de Central sería con: Jeremías Ledesma, Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Enzo Giménez, Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Ángel Di María; Enzo Copetti o Julián Fernández y Alejo Veliz.