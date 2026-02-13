El lado B en Diputados: media sanción para el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Tras la aprobación del régimen penal, los diputados oficialistas y opositores apoyaron el tratado comercial entre América del Sur y la comunidad europea

Votación en la Cámara de Diputados donde el oficialismo y sectores peronistas coincidieron en el avance del acuerdo

El tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea fue debatido este jueves en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación . El proyecto logró la media sanción con votos del oficialismo y de sectores del peronismo . La iniciativa fue discutida por los legisladores tras la firma del acuerdo el pasado 17 de enero en Asunción.

En total fueron 203 votos a favor, 42 en contra y cuatro abstenciones. Además de los apoyos de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y Provincias Unidas, el proyecto consiguió 43 votos de Unión por la Patria, incluidos el del jefe del bloque, el santafesino Germán Martínez. Sectores peronistas de La Cámpora o cercanos a Juan Grabois votaron en contra.

El debate quedó opacado por otro proyecto: la modificación del régimen penal juvenil, que logró avanzar a la Cámara de Senadores. A diferencia de la mencionada iniciativa, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea encontró discursos coincidentes entre La Libertad Avanza, sectores de Unión por la Patria, el PRO y la UCR , entre otros. La línea de argumentación iba detrás de un "paso histórico" para Argentina y que el tratado comercial sería una oportunidad para los productores y empresarios argentinos.

La votación se dio tras la rúbrica del acuerdo en Paraguay. Pasaron más de 25 años de negociaciones , marchas y contramarchas, hasta que los bloques sellaron la creación de un área de libre comercio que integrará a 720 millones de personas, convirtiéndose en la más grande del mundo por volumen de consumidores y potencial productivo. La ceremonia tuvo lugar en el Teatro San José de Flores del Banco Central de Paraguay, el mismo sitio donde en 1991 se fundó el Mercosur.

Para la Argentina, el éxito del tratado dependerá ahora de la velocidad del trámite legislativo en un Congreso donde el oficialismo buscará una victoria política rápida, que ya tuvo su primer paso con la aprobación en diputados.

El acuerdo el Mercosur y la Unión Europea

La iniciativa consta de 5.000 páginas y apunta a ratificar legislativamente el entendimiento que suprime aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y recorta las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa.

El tratado crea un espacio económico integrado de más de 700 millones de personas, que en conjunto representan alrededor del 30% del PBI mundial y cerca del 35% del comercio global. El pacto implica la eliminación progresiva de aranceles para la mayoría de los productos que comercian ambas regiones y promete impulsar inversiones y exportaciones, sobre todo de las economías regionales.

>> Leer más: El acuerdo UE–Mercosur tras la firma: obstáculos y escenarios

El acuerdo comercial se firmó el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay, en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi. El faltazo lo pegó el presidente de Brasil, Lula da Silva.

El tratado comercial aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Ese proceso podría demorar meses y hasta dos años, aunque también existe la versión de que la Comisión Europea podría aplicar el tratado comercial de manera provisoria hasta que sea convalidado o rechazado por el Tribunal de Justicia.