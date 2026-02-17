Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo "mono"

Acusó a Prestianni de gritarle insultos racistas. El partido de Liga de Campeones terminó 1 a 0, gracias al golazo de Vinícius

El partido entre Real Madrid y Benfica en la Liga de Campeones se interrumpió durante varios minutos después de que Vinícius Júnior acusó al argentino Gianluca Prestianni de insultarlo de manera racista.

El técnico de Benfica, José Mourinho, fue expulsado posteriormente en un accidentado partido de ida del repechaje por el pase a los octavos de final, que el Madrid finalmente ganó 1 a 0 con un golazo de Vinícius.

El delantero brasileño fue abucheado ruidosamente durante el resto del partido en el Estádio da Luz de Lisboa, y, en los minutos finales, fue alcanzado por un proyectil arrojado desde la hinchada.

A los 52 minutos, el árbitro francés François Letexier detuvo el encuentro, justo después de que Vinícius le diera al Madrid la ventaja con un soberbio derechazo al ángulo más lejano.

Los jugadores de Benfica reaccionaron molestos porque Vinícius celebró bailando frente al banderín de córner y algunos fueron a encararlo, incluido Prestianni. El argentino le dijo algo a Vinícius mientras se cubría la boca con la camiseta y el delantero brasileño corrió hacia el árbitro. Las cámaras captaron a Vinícius diciéndole a Letexier que Prestianni le dijo “mono”.

"¿LE DIJERON MONO?"



Vinícius Júnior acusó al argentino Gianluca Prestianni con el árbitro por un insulto racista.

Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni dijeron que el equipo consideró abandonar la cancha, pero finalmente decidieron seguir jugando.

“Según los compañeros que estaban cerca, le han dicho algo feo a Vini que no se debe decir”, aseguró Federico Valverde, el mediocampista uruguayo del Madrid, y añadió: “Hay muchas personas que han peleado por esto. Vini ha luchado por esto. Es un hecho lamentable. Si te tapas la boca es porque dices algo que no esta bien”.

Gianluca Prestianni no fue sancionado por el árbitro y recién dejó el campo de juego a los 81º, cuando fue reemplazado por el técnico.

Mbappé también fue abucheado por la hinchada local. Las cámaras mostraron al delantero francés insultando a Prestianni y llamándolo racista.

"ERES UN P... RACISTA"



Kylian Mbappé fue muy directo con Lucas Prestianni.

El defensor argentino Nicolás Otamendi estuvo entre quienes encararon a Vinícius y Mbappé. Más tarde, durante el partido, Otamendi se levantó la camiseta y se señaló el pecho, mostrándole a Vinícius los tatuajes de los trofeos que ganó con la selección argentina.