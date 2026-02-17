La Capital | Información General | México

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses

En todo el 2025 el país tuvo algo menos de 6.500 contagios. En menos de cuatro meses Jalisco (donde hay casi 2.000 confirmados) será sede de la Copa del Mundo

17 de febrero 2026 · 22:11hs
Los casos de sarampión en lo que va del año subieron a 3.418 en México, superando en casi siete veces los contagios reportados hace un mes, mientras que la cifra de fallecidos en los últimos 12 meses llegó a 31, según anunció oficialmente el gobierno federal.

El país enfrenta el avance de los casos a menos de cuatro meses de la Copa del Mundo, lo que generó preocupación entre especialistas sobre el riesgo de multiplicación de los contagios durante el campeonato que atraerá a millones de turistas. México compartirá las 16 sedes del torneo junto Estados Unidos y Canadá, donde también hay casos de sarampión.

De acuerdo con el reporte epidemiológico de la secretaría de Salud federal, además de los 3.418 casos registrados (más de la mitad de los reportados en 2025) hay otros 10.057 sospechosos. Hasta el 16 de enero se habían contabilizado 506 contagios.

El epicentro sigue concentrado en el Estado de Jalisco, en particular en su capital, Guadalajara, que tenía casi 2.000 confirmados y 4.000 sospechosos. En otros Estados como Chiapas, Sinaloa, Tlaxcala, Michoacán, México, Sonora, Nuevo León y Ciudad de México los contagios también siguen en aumento.

Entre enero y lo que va de febrero se confirmaron en México cuatro muertes por sarampión, mientras que el año pasado hubo 27 fallecimientos.

La enfermedad del sarampión es muy contagiosa y afecta en particular a los niños. El virus se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas, y suele ocasionar fiebre alta, rinorrea, y sarpullido en el cuerpo.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el sarampión puede causar complicaciones graves, tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños malnutridos y pacientes inmunodeprimidos, lo que puede ocasionarles la muerte.

La prevención del sarampión se basa principalmente en la vacunación, acompañada de medidas sanitarias. La enfermedad no tiene tratamiento específico, por lo que el escenario ideal es mantener altas coberturas de vacunación para proteger a toda la comunidad.

Pese al aumento de los casos en Guadalajara —donde estará una de las tres sedes mexicanas del Mundial— el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Pérez Gómez, se mostró confiado de que el brote estará controlado antes del 11 de junio, cuando empiece a rodar la pelota.

