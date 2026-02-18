La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

La nueva estrella de Netflix: Franco Colapinto será protagonista en "Drive to Survive"

El piloto argentino será parte de la nueva temporada de la exitosa serie, que se estrenará el próximo viernes 27 de febrero

18 de febrero 2026 · 12:48hs
Franco Colapinto fue seguido por las cámaras de Netflix en su regreso a la Fórmula 1.

Franco Colapinto fue seguido por las cámaras de Netflix en su regreso a la Fórmula 1.

Franco Colapinto se encuentra en plena pretemporada, su primera en la Fórmula 1, y ajusta los detalles antes del inicio del campeonato. A semanas del GP de Australia, Netflix compartió otro adelanto de la serie "Drive to Survive", que en esta nueva temporada tendrá al argentino como uno de sus protagonistas.

El polémico cambio de asiento en Alpine a comienzos de 2025 fue uno de los temas fuertes del año, cuando Colapinto tomó el lugar que ocupó Jack Doohan en las primeras seis carreras. Tras su debut con Williams a finales de 2024, la escudería francesa apostó por el pilarense, pero primero debían cumplir con el contrato del australiano.

Toda esta secuencia tuvo sus idas y vueltas, acuerdos y tensiones, que permanecieron en la intimidad del paddock de la F1, pero pronto serán reveladas por la exitosa serie de la plataforma de streaming.

Los fanáticos del argentino de 22 años esperaban su aparición en la serie, ya que en la pasada temporada, la que contaba con su sorprendente irrupción en la F1 con Williams, Colapinto tuvo apenas una breve aparición de unos segundos, sin hablar frente a las cámaras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CheNetflix/status/2024121727991574675?s=20&partner=&hide_thread=false

>> Leer más: Franco Colapinto vuelve a la pista: cómo, cuándo y dónde ver los test de la Fórmula 1

Franco Colapinto, la nueva cara en Netflix

Colapinto fue foco de duras críticas el año pasado, tanto por su reemplazo a Doohan como por sus actuaciones, las cuales se vieron limitadas a pelear mano a mano con su compañero Pierre Gasly por evitar el último lugar de la parrilla en cada carrera, debido a las dificultades del auto de Alpine.

Tras comenzar con un traspié en Imola, Franco creció progresivamente en su rendimiento e incluso logró supèrar al piloto francés en numerosas oportunidades. Tal fue el dramatismo de su participación durante 2025 que Netflix le dedicará un episodio.

"Drive to Survive" se estrenará el próximo viernes 27 de febrero en Netflix, con capítulos que mostrarán los secretos de las historias que tuvo la Fórmula 1 durante el año pasado, entre ellas la del polémico cambio de Doohan y Colapinto.

