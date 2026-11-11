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Crimen en la zona oeste: lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al hospital

El homicidio sucedió en la noche del martes en Estudiante Aguilar y José María Rosa. La víctima tenía 30 años y una denuncia por violencia de género

11 de noviembre 2026 · 07:35hs
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Crimen en zona oeste. El hombre apuñalado en el pecho fue trasladado al Policlínico San Martín

Foto: La Capital / Archivo

Crimen en zona oeste. El hombre apuñalado en el pecho fue trasladado al Policlínico San Martín, pero llegó sin vida

Un hombre de 30 años murió anoche tras ser apuñalado en el pecho. El crimen sucedió alrededor de las 22.30 del martes, en Estudiante Aguilar y José María Rosa, en barrio Santa Lucía, zona oeste de Rosario. La víctima fue identificada como Carlos Matías Nahuel Quiroga, quien según las primeras informaciones recibió un puntazo en el tórax.

La secuencia de cómo sucedió el homicidio no estaba clara por el momento. Fuentes oficiales indicaron que el homicidio se conoció a partir de una llamada a la Central de Emergencias 911 sobre el ingreso al Policlínico San Martín de un hombre con una puñalada en el pecho.

La víctima había sido trasladada en un vehículo particular por otras dos personas cuyos datos no trascendieron. Los voceros indicaron que la víctima llegó al hospital ya sin vida, según constató la médica de guardia.

Quiénes investigan el crimen en la zona oeste

Las actuaciones por este caso quedaron a cargo de la Seccional 32ª con intervención de la Policía de Investigaciones y de la Fiscalía de Violencia Altamente Lesiva en turno.

>> Leer más: Difunden el video de un crimen en la zona oeste de Rosario y buscan a los autores

Voceros del Ministerio de Justicia y Seguridad señalaron que Quiroga presentaba una denuncia de 2024, presentada por su expareja. La mujer declaró en ese momento que el hombre le había aplicado un puntapié en la costilla y que ese hecho no fue algo aislado, sino que eran habituales las agresiones.

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