Mataron a balazos a un hombre en Empalme Graneros

Ocurrió en una esquina en la que asesinaron a otra persona en marzo del año pasado, hecho por el que detuvieron a un gatillero que pertenece a la banda de Fran Riquelme

La esquina de French y San Gerónimo, donde ocurrió el crimen de Abel Gauna, en Empalme Graneros.

Un hombre de 37 años fue asesinado en la madrugada de este sábado en French y San Gerónimo, en barrio Empalme Graneros . Herido de muerte, entró a la casa de su pareja donde finalmente falleció. La víctima fue identificada como Abel Gauna.

El ataque se habría producido alrededor de las 3.25, cuando la central del 911 recibió llamados en los que se alertaba por una persona sin vida en una vivienda .

Según los primeros datos policiales, el o los tiradores dispararon cuando pasaba por allí un tren carguero . En una recorrida, los agentes detectaron dos vainas servidas de una pistola calibre 9 milímetros .

Al arribo del personal policial se entrevista a una persona quien habría escusado detonaciones en las cercanías. Al momento de ingresar a la propiedad se halla a la víctima desvanecido en el suelo. Personal sanitario llega al poco tiempo y constata el fallecimiento presentando la persona múltiples heridas. Gauna vivía en la zona de Felipe Moré y French, cerca del lugar donde le dispararon, según los datos que obtuvo el Comando Radioeléctrico.

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La fiscal Mariana Vigo comisionó al gabinete criminalístico para el resguardo de la zona, relevamiento de cámaras, fotografías y croquis. Las vainas servidas serán enviadas a peritar y el cuerpo será remitido al Instituto Médico Legal (IML) para la realización de autopsia.

La sombra de Fran Riquelme

En marzo de 2025, un grupo de tiratiros mató, en la misma esquina de French y San Gerónimo, a un joven llamado Agustín Rosales. El caso fue atribuido a integrantes de la banda del narco Francisco "Fran" Riquelme, con injerencia criminal en esa zona.

En octubre de 2025, un joven de 20 años, señalado como integrante del clan Riquelme, fue detenido por efectivos de la Unidad de Capturas de Alto Perfil (Ucap) de la Policía de Investigaciones (PDI), con colaboración de la Central de Inteligencia de Operaciones Especiales (Ciope). El operativo se concretó en inmediaciones de Juan José Paso al 5300, cerca de un salón donde se desarrollaba una fiesta privada.