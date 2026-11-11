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A Central se le abrió el arco de enfrente, pese a que los "9" no están afilados

Central fue junto a Instituto de Córdoba el equipo que más goles anotó en este Clausura entre los 30 participantes. Un dato que deberá sostener en los playoffs

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

11 de noviembre 2026 · 06:10hs
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Angel Di María

Sebastián Suarez Meccia / La Capital

Angel Di María, con 6 anotaciones, fue el máximo artillero del equipo en este Clausura.

Una de las claves para entender este cierre de torneo de Rosario Central con cinco triunfos consecutivos, pasa por la mejora de la eficacia del equipo de Jorge Almirón de cara al gol. El dato que tal vez representa con mayor crudeza esta virtud es que en los primeros 11 encuentros del Clausura, los auriazules habían anotado 12 goles; mientras que en los últimos 5 juegos convirtieron 14. Y esto se dio con una particularidad, el escaso aporte goleador durante todo el torneo de los centrodelanteros de un equipo que, vale apuntar como atenuante, habitualmente juega con un solo hombre de área.

De todos modos, aunque sin contar con un terminador de jugadas efectivo, Central fue junto a Instituto de Córdoba el equipo que más goles anotó en este Clausura entre los 30 participantes. Fueron 26 tantos y, para llegar a esa cifra con solo 2 conquistas de los centrodelanteros, Central disfrutó del goleo de sus defensores, que hicieron 8 tantos, y especialmente de sus volantes ofensivos y extremos, que anotaron 14. Para completar los 26 goles del equipo de Almirón en el Clausura hay que sumar 2 tantos en contra de jugadores rivales: de Nicolás Otamendi jugando ante River de visita; y de Nicolás Zalazar frente a Aldosivi en Arroyito.

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Central, sin un nueve goleador

Además, sin el aporte de un 9 goleador, Central fue uno de los dos mejores equipos del Clausura junto a Instituto de Córdoba, ambos ganadores de sus zonas con 34 unidades. Por este motivo, los 2 equipos tendrán la chance de, en la medida que consigan avanzar de fase, jugar en condición de local desde octavos de final hasta las semifinales de los playoffs del Clausura.

Angel Di María, con 6 anotaciones fue el máximo artillero del equipo en este Clausura, seguido de Gastón Avila, que fue dueño de 5, y de Jaminton Campaz y Julián Fernández, con 3 cada uno. ¿Y los centrodelanteros? Enzo Copetti, que fue quien más minutos sumó en cancha de los 3 hombres de área que utilizó Almirón, hizo uno solo. Lo mismo para Marco Ruben. Mientras que Tomás Badaloni no consiguió marcar en las pocas oportunidades en cancha que dispuso.

En esta fase clasificatoria del Clausura, la baja eficacia de los delanteros de Central de cara al gol fue notable. Esto más allá de que entre los tres futbolistas en cuestión, fue Copetti quien más chances recibió de jugar de parte de Almirón por sobre la cantidad de oportunidades que tuvieron Ruben y Badaloni.

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Copetti

De los 16 encuentros del Clausura, Copetti fue titular en 12 e ingresó en otros 2 desde el banco. Solo no participó de 2 juegos, totalizó en campo 1.064 minutos y marcó 1 solo gol, en el 5 a 0 ante Independiente Rivadavia en Arroyito. Desde esa conquista el chaqueño no volvió a convertir, por lo que suma 343 minutos sin goles. Más allá de su falta de gol, Copetti viene jugando como titular los últimos 9 partidos. Por lo que queda en claro que, para sostenerlo en el once inicial, Almirón valora otras de sus cualidades antes que la de goleador.

Ruben, por su parte, apenas totalizó en campo 166 minutos de 8 partidos. El máximo artillero auriazul del profesionalismo marcó 1 solo gol, en el mismo partido que anotó Copetti, en la goleada 5-0 a Independiente Rivadavia en Arroyito. Marco solo fue titular en la fecha 7 ante Gimnasia de La Plata, en la caída por 2 a 1 en Arroyito donde jugó 83 minutos. Después, ingresó desde el banco en forma consecutiva en los últimos 6 juegos.

Badaloni

Por último aparece la situación de Tomás Badaloni, que se sumó a mediados de año como refuerzo, y participó en 7 encuentros de este Clausura. Fue titular en 3 de ellos; 2 en las primeras fechas, ante Belgrano en Córdoba y frente a Racing en el Gigante; y el otro cuando Almirón preservó titulares, frente a Barracas Central de visitante. En el resto de los juegos ingresó desde el banco, completando en cancha 282 minutos y sin goles.

Como dato de cierre, cabe marcar un contrapunto vinculado al tema. Central hizo goles en 15 de los 16 partidos de este Clausura. Solo no le anotó a Racing, en el 0 a 0 de la segunda fecha en el Gigante. Y los dos centrodelanteros que hicieron goles, Copetti y Ruben, los marcaron en un mismo encuentro de los 16 de la fase clasificatoria del torneo, en el 5 a 0 ante los mendocinos de Independiente Rivadavia en Arroyito.

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