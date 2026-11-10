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Colectividades en Rosario: en una decisión inédita, dos hombres fueron elegidos como embajadores

Quiénes son Giovanni Felli y Gustavo Vaz Diniz do Couto, integrantes de la dupla masculina que, por primera vez, representarán a las comunidades extranjeras de la ciudad

10 de noviembre 2026 · 10:34hs
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Giovanni Felli y Gustavo Vaz Diniz do Couto

Giovanni Felli y Gustavo Vaz Diniz do Couto

La 42ª edición del Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades comenzó este viernes 6 de noviembre en el Parque Nacional a la Bandera, donde cientos de visitantes recorrieron los puestos gastronómicos y disfrutaron de los espectáculos musicales, danzas y actividades culturales de las más de 50 comunidades participantes.

La fiesta rosarina tuvo una elección inédita durante este fin de semana largo. Por primera vez desde que se implementó la figura de los embajadores, dos hombres resultaron elegidos para representar a las comunidades extranjeras de la ciudad.

Los seleccionados fueron Giovanni Felli, del Centro Laziale Rosario, y Gustavo Vaz Diniz do Couto, de la Sociedad Polonesa Federico Chopin. Ambos asumirán la representación durante el próximo año y participarán en actividades destinadas a difundir las tradiciones, las costumbres y la diversidad cultural de las colectividades.

Quiénes son los nuevos embajadores de las Colectividades

Los dos representantes tienen una extensa trayectoria dentro de las instituciones que integran la fiesta y participan activamente en la preservación de sus raíces culturales.

Giovanni Felli tiene 82 años y llegó a la Argentina en 1952, donde se incorporó al Centro Laziale en 1980. Allí, presidió la institución durante dos períodos y participa en el Encuentro de Colectividades desde 1989. Actualmente integra el Coro Laziale.

Después de recibir la distinción, destacó la responsabilidad de este reconocimiento: "De ahora en más es una responsabilidad representar a las Colectividades y en especial a nuestro centro. El poema que leí habla de eso, de la emotividad de la persona que emigra y el deseo de volver y conservar los orígenes, eso es algo muy importante y acá lo podemos comprobar en Colectividades".

Por otro lado se encuentra Gustavo Vaz Diniz do Couto de 42 años, quien participa en la Sociedad Polonesa Federico Chopin y en el grupo de danzas Wesoly Balet. Además de colaborar en las actividades de la institución, ocupa el cargo de tesorero de la Comisión Directiva y trabaja en la transmisión de las tradiciones polacas a las nuevas generaciones.

>> Leer más: Índice shawarma en Colectividades: cuánto aumentó el plato estrella de la fiesta y qué pasó con la inflación

Tras conocer el resultado, manifestó su entusiasmo por este desafío: "Es increíble, todavía no caigo. Es un orgullo y una gran responsabilidad. Estoy muy contento, se viene un gran trabajo y estoy preparado".

La designación se realizó después del espectáculo "Hotel Internacional Colectividades", una propuesta artística en la que los candidatos presentaron música, danzas y expresiones culturales de distintos países. El jurado estuvo integrado por el productor teatral Manuel Cansino, el creador de Rosario Por Conocer, Kevin Dolce, y el periodista y productor televisivo Pablo Czentorycky.

Cómo participar de los sorteos

La edición 2026 también ofrece sorteos para los asistentes. Para participar, los interesados deben ingresar al sitio oficial rosario.gob.ar/colectividades, obtener un código QR y completar el formulario de inscripción.

Cada jornada se sortearán 10 vouchers gastronómicos para dos personas, que podrán utilizarse en los puestos de comida del predio.

Además, el domingo 15 de noviembre se realizará el sorteo de un pasaje de ida y vuelta a Madrid, otorgado por la compañía aérea World2Fly.

Los resultados de los sorteos diarios de vouchers se publicarán a las 12 en la cuenta oficial de Instagram @rosariocolectividades.

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