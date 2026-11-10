Una mujer atacó a tiros una casa e hirió a una nena de 5 años delante de su abuela

La autora de la balacera abrió fuego al menos 12 veces contra la vivienda y escapó sin ser identificada en la zona sur

La nena fue trasladada desde Flammarion al 4900 hasta el Hospital Roque Sáenz Peña.

La Policía de Santa Fe confirmó este lunes que una nena de 5 años resultó herida en una balacera . Luego de la denuncia, su abuela acusó a otra mujer que estaba armada afuera de su casa . El operativo en la zona sur rosarina concluyó sin arrestos.

En primer lugar, fuentes oficiales aclararon que la niña se encontraba fuera de peligro tras el ataque . Al mismo tiempo, los investigadores encontraron una gran cantidad de restos de proyectiles durante el procedimiento en la vivienda de la familia agredida.

De acuerdo a los reportes iniciales de las fuerzas de seguridad provinciales, la víctima fue atendida a última hora de la jornada en el Hospital Roque Sáenz Peña . Hasta entonces era la única persona lesionada como consecuencia de los disparos.

El ataque a tiros ocurrió pasadas las 22.30 en un pasillo ubicado sobre Flammarion al 4900. La policía fue a inspeccionar la zona por una denuncia sobre desorden y encontró a una mujer de 44 años cuya nieta estaba herida.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

La abuela de la niña llegó a ver a otra mujer con un arma de fuego mientras se alejaba de la casa. A continuación, las autoridades solicitaron la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

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La médica a cargo de evaluar a la nena comprobó que tenía una herida superficial en la planta del pie derecho. En base a este diagnóstico, decidió llevarla junto con la madre hasta el hospital municipal de la zona sur para continuar con el tratamiento.

Mientras tanto, los encargados del operativo comprobaron que la fachada de la casa presentaba 10 impactos de bala. En el lugar secuestraron una docena de vainas servidas de proyectiles calibre 9 milímetros.