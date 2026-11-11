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Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

El Instituto Nacional del Agua (INA) publicó el nuevo informe a partir del análisis de propagación de la crecida en toda la cuenca del río Paraná

Matías Petisce

Por Matías Petisce

11 de noviembre 2026 · 06:30hs
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El río marcó un nuevo pico y se espera una crecida al borde del alerta para finales de noviembre.

Leo Vincenti / La Capital

El río marcó un nuevo pico y se espera una crecida al borde del alerta para finales de noviembre.

La crecida del Paraná a la altura de Rosario alcanzaría su pico máximo esperable en una altura aproximada entre los 5,20 y 5,30 metros a partir de la tercera semana de noviembre y finales del mes, aunque el registro máximo esperable queda en suspenso a la espera de las precipitaciones que puedan darse en la región del litoral. Así lo estimó el Instituto Nacional del Agua (INA) de acuerdo al análisis de propagación de la crecida por las precipitaciones generadas por el fenómeno climático de El Niño en la cuenca del Plata.

La altura del caudal se encontraba este martes en 4,40 metros con tendencia a crecer en el puerto de Rosario, mientras que para la semana del 17 de noviembre se observa, a priori, una altura máxima de 4,60, de acuerdo a la escorrentía de la masa de agua presente en el caudal. Todo esto ocurre a partir de que Barranqueras y La Paz se encuentran en nivel de alerta, mientras que Goya y Reconquista se encuentran en nivel de evacuación.

Crecida del Paraná: cuándo se espera el pico máximo

"En principio, para la tercera semana de noviembre se espera que el nivel ya empiece a quedar estabilizado y alcanzar en la tercera semana de noviembre una altura de 5,20 metros, que es una altura importante y cercana al límite de alerta ubicado en 5,30 metros. Digamos que estaría cerca del nivel de evacuación por encima del nivel de alerta", señaló en declaraciones a La Capital el referente técnico del Sistema de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA), Juan Borus.

>> Leer más: El río Paraná superó los cuatro metros en Rosario: crecen los camalotes y advierten por la navegación

En ese contexto, evaluó que ese nivel es "suficientemente alto" como para que haya una afectación de la rivera rosarina por la ocupación ostensible de la zona ribereña de la ciudad, tanto en explotación comercial como de asentamientos precarios y barrios linderos al río como El Mangrullo.

"Desde 2020 en adelante, esa rivera se fue ocupando de una manera más ostensible, más permanente, no solamente de asentamientos para vivienda, sino actividades de todo tipo. Por eso los 5,20 metros podrían generar condiciones de vulnerabilidad para afectar esos sectores", agregó.

No obstante, aclaró que en estos momentos el pronóstico de precipitaciones previsto para la región se encuentra en un "intervalo" de varios días sin lluvias. Pero aclaró que si llega a llover en breve o en las próximas semanas es probable una nueva crecida que irá descendiendo.

"Si no pasan muchos días, no es extraño que se registre un nuevo pico significativo, que se va a propagar rápidamente porque el valle de la cuenca está tomado por las lluvias previas y esa masa de agua podría generar un incremento notorio del caudal", alertó.

La influencia de las represas

Por otra parte, Borus aclaró que el escenario de crecida del caudal de la cuenca del río Paraná no está relacionada a la apertura de las represas de Itaipú y Yaciretá, que suelen utilizar el recurso con fines hidroeléctricos. Más bien, indicó que esas obras de infraestructura reducen el rango de oscilación más estrecho para atenuar los picos de crecida del caudal.

"Si se observa cómo sería el caudal entrante a territorio argentino, al tramo misionero-paraguayo del río Paraná, tendríamos un rango de oscilación mucho más amplio si no existieran esas obras, que sirven para atenuar los picos y los valles también. O sea, reducen la oscilación a un rango más estrecho", analizó el especialista.

>> Leer más: Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda evitar la navegación nocturna

Explicó, en ese sentido, que el escenario de crecida estacional del Paraná no ocurrió sobre la mitad norte de la alta cuenca en Brasil, sino en la mitad sur, que prácticamente no tiene regulación de represas.

"La realidad es que el corrimiento de la frontera agrícola ha sido más notorio que la construcción de las represas hidroeléctricas, donde el uso de suelo impone hoy una respuesta mucho más rápida ante las lluvias. Además se están dando allí con mayor frecuencia lluvias intensas en los últimos años, por lo tanto, es una zona que genera genera pulsos de crecida significativos", consignó Borus.

Al mismo tiempo que la cuenca baja del río Iguazú, que es la que ha tenido también en la segunda semana de octubre unas lluvias importantes, y de la suma de ambas cosas, es que se produce esta crecida que hoy por hoy ya inundó todo el valle fluvial aguas arriba de Paraná y Santa Fe, donde el valle está inundado.

Un embalse natural

El experto graficó el comportamiento del caudal al asegurar que en la zona de Santa Fe el río "funciona como una especie de embalse natural que presenta una suerte de vertedero permanente al descargar el brazo principal del caudal del Paraná que desciende de Corrientes.

"En la sección de Santa Fe funciona prácticamente como una especie de descarga natural de un embalse. Hay que imaginar que se trata de una presa de embalse y que tiene el vertedero abierto totalmente, que no es otra cosa que el brazo principal del Paraná", indicó.

Es por eso que anticipó que a partir del pico de más de 6 metros en La Paz se definirá el pico en el orden de los 5,30 metros aproximadamente.

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