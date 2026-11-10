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Bajo la lupa: el robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar

La Fiscalía denunció que Nazareno R. y al menos otro ladrón estaban esperando a la víctima cuando salió a limpiar a la vereda

10 de noviembre 2026 · 11:44hs
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El presunto autor del robo fue detenido en Centeno y Esmeralda.

Foto: Policía de Santa Fe.

El presunto autor del robo fue detenido en Centeno y Esmeralda.

Un hombre de 35 años quedó bajo prisión preventiva por el violento robo a una jubilada que estaba limpiando las ventanas de su casa. Fuentes oficiales plantearon este martes que los ladrones llegaron en auto al barrio Tiro Suizo y estuvieron estacionados quince minutos frente a la vivienda. La estaban esperando. Luego, cuando la mujer salió, uno de ellos ingresó con ella por la fuerza a la casa.

Nazareno R. fue detenido el mismo día de la denuncia en Paraguay al 5300, cuando la policía encontró el vehículo abandonado a unas 30 cuadras de la vivienda. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) estableció que al menos una persona más llevó a cabo el plan delictivo a bordo del coche, pero aún no fue identificada.

Después del operativo que incluyó el secuestro del Citroën C4 gris en el barrio Tablada, la fiscal Guillermina Lavarra imputó al sospechoso como coautor del robo a la mujer de 81 años. Durante la audiencia imputativa señaló que un maleante entró solo a la vivienda y tardó cinco minutos en reunir el botín a plena luz del día.

¿Cómo fue el robo en el barrio Tiro Suizo?

La encargada de la causa estableció que el detenido llegó a la esquina de Paraguay y Regimiento 11 las 10.29 de la mañana. De acuerdo al análisis de las cámaras de videovigilancia y la evidencia restante, el dueño del auto sin patente no estaba solo a la hora de detener la marcha.

El conductor estacionó frente a la casa de la mujer. Dieciocho minutos después, la jubilada salió a la vereda a limpiar las ventanas y uno de los delincuentes se bajó por la puerta trasera izquierda. En ese momento, este último le tapó la boca y la empujó hacia el interior del inmueble.

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El ladrón obligó a la víctima a sentarse en un sillón y le tapó la boca con el trapo de limpieza que estaba usando. A continuación la amenazó para que no gritara.

Apenas redujo a la propietaria, el maleante trató de arrancarle los aros de oro que tenía puestos. La mujer le pidió que parara por el dolor y decidió sacárselos por su cuenta para que se los llevara.

Dinero, alhajas y un celular

Si bien consiguió los pendientes de inmediato, el agresor siguió dándole patadas a la anciana y pidiéndole plata. Luego de los golpes, fue a su dormitorio y agarró un monedero que contenía $400.000 en efectivo. Además tomó un sobre con facturas impagas y otra cantidad de dinero en efectivo indeterminada hasta el momento.

El ladrón volvió al living comedor y agarró cuatro anillos de oro junto con el teléfono Samsung J7 Neo de la mujer. Antes de irse le dio un puñetazo en el hombro a la víctima y a las 10.52 salió por la puerta principal para subir al auto por la puerta trasera derecha.

El conductor se desplazó marcha atrás hasta la calle Regimiento 11 y se fue hacia el oeste. Horas más tarde, la policía encontró el auto abandonado en Centeno al 100 bis, donde vive el padre del imputado. Durante un allanamiento posterior en la zona, la Policía de Acción Táctica (PAT) secuestró varios barbijos como el que había utilizado el delincuente, así como dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

La fiscal Lavarra imputó a Nazareno R. el último domingo en el Centro de Justicia Penal. Al final de la audiencia sobre el robo, el juez Facundo Becerra dictó la prisión preventiva efectiva hasta el 10 de febrero como parte de las medidas para esclarecer el caso.

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