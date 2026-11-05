Piden 18 años para el custodio de un búnker por matar a un vendedor de la competencia

Está acusado del crimen de Diego Leiva, de 17 años, quien vendía en una casilla de Granadero Baigorria cuando un disparo desde el exterior le perforó el abdomen

La vía del barrio Camino Muerto, línea divisoria entre dos grupos antagónicos en la venta de drogas. Un conflicto que causó el crimen de Diego Leiva en 2024.

La vía que bordea uno de los extremos del barrio Camino Muerto , un rancherío empobrecido al oeste de Granadero Baigorria, fue la línea que marcó el conflicto entre dos grupos de venta de drogas al menudeo asentados a ambos lados de esa traza. En septiembre de 2024, esa disputa derivó en el crimen de Diego Mijail Leiva , un adolescente de 17 años que desde hacía apenas un mes había empezado a trabajar como vendedor en una búnker del corazón del asentamiento. Un atacante del grupo rival le provocó la muerte al balear la construcción y afronta ahora un pedido de 18 años de prisión.

Ever Sebastián Monserrat, de 48 años , está acusado de homicidio agravado y portación ilegal de arma de guerra y esta semana fue sometido a una audiencia preliminar al juicio por el caso, que tiene otros dos imputados por narcomenudeo . Lo habían detenido dos meses después del crimen y está preso desde entonces. La fiscal Marina Bertolotti solicitó 18 años de prisión durante ese trámite previo al juicio realizado en el Centro de Justicia Penal ante la jueza María Trinidad Chiabrera.

La magistrada aceptó la acusación, convalidó las pruebas ofrecidas y prorrogó la detención preventiva del acusado hasta el 4 de diciembre próximo , cuando se cumplirán dos años de su arresto. Fue apresado por personal de la Policía de Investigaciones en el extremo norte de Rosario, en el pasaje 13.104 al 3900, cerca del límite con el barrio Camino Muerto, donde se originó el conflicto.

En esa casa, se secuestraron tres celulares, tres municiones 9 milímetros y tres vainas. El detenido estaba junto a su pareja, una policía de 39 años que no fue involucrada en el caso.

El crimen fue el 11 de septiembre de ese año, en una construcción ubicada en el cruce de las calles Francisco López y El Trébol de Granadero Baigorria, en el barrio Camino Muerto. Un sector sumergido en la pobreza estructural cercano al cementerio de la ciudad y a lo que fuera el centro clandestino de detención La Calamita.

Un disparo al búnker

De madrugada, según lo que pudo reconstruir la investigación, el adolescente estaba en esa casilla junto con otros dos hombres para los que vendía estupefacientes desde un mes antes. Hacia la 1.30, según la fiscalía, llegó hasta ese lugar Ever Monserrat y realizó un disparo con una pistola 9 milímetros en dirección al rancho que le provocó a Leiva una herida en el estómago.

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Un familiar del muchacho herido se acercó al lugar y lo trasladó hasta el Hospital Eva Perón, adonde ingresó en estado gravísimo. Fue sometido a una intervención quirúrgica y más tarde falleció por una hemorragia abdominal.

Negocio en disputa

En su acusación, la fiscalía planteó que el crimen estuvo ligado a la comercialización de estupefacientes, ya que el acusado también trabajaba para un vendedor del barrio. Concretamente, como custodio de los soldaditos que vendían en un puesto situado al otro lado de la vía.

Los dos jóvenes que estaban con Leiva dentro del búnker al momento del ataque también fueron imputados, en su caso por las maniobras de venta con sustancias. Juan Ángel C., de 21 años, fue imputado por comercialización de estupefacientes y encubrimiento agravado, acusado de haberle sustraído el celular a la víctima tras el ataque.

En tanto que Lautaro Nicolás Zabala, de 23 años, fue condenado en un procedimiento abreviado de julio pasado a 6 años de prisión por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y por instigar un hecho de abuso de armas: un ataque a tiros a una vivienda de Felipe Varela al 1300, al otro lado de la vía, que se concretó días después del crimen.