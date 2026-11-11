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Unicef relanza en la Bolsa de Comercio el programa "Empresas que cuidan", destinado a la primera infancia

Será el próximo 17 de noviembre junto a la Fundación de la Bolsa de Comercio de Rosario. Cómo inscribirse para participar

11 de noviembre 2026 · 16:27hs
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La nueva etapa del programa  de Unicef busca fortalecer el compromiso de las empresas.

La nueva etapa del programa  de Unicef busca fortalecer el compromiso de las empresas.

Unicef Argentina relanzará en Rosario el próximo 17 de noviembre el programa Empresas que Cuidan, una iniciativa impulsada junto a la Fundación de la Bolsa de Comercio de Rosario, que convoca al sector privado a promover el desarrollo de la primera infancia a través de políticas de cuidado para sus colaboradoras y colaboradores, y de inversiones sociales orientadas a ampliar las oportunidades de las niñas y los niños.

El encuentro a realizarse en la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario (Paraguay 755) reunirá a representantes de empresas, cámaras empresarias, organizaciones sociales y otros actores estratégicos para reflexionar sobre el rol del sector privado en el desarrollo de la infancia y en la construcción de sociedades más equitativas.

Nueva etapa del programa

Desde Unicef indicaron que la nueva etapa del programa busca fortalecer el compromiso de las empresas con la infancia desde una mirada integral. Por un lado, promoviendo entornos laborales que acompañen a madres, padres y personas cuidadoras. Por el otro, impulsando aportes corporativos que contribuyan al desarrollo integral de niños y niñas en todo el país.

La primera infancia, que abarca los primeros años de vida, es una etapa decisiva para el desarrollo de capacidades cognitivas, emocionales y sociales. Las experiencias y oportunidades que las niñas y los niños reciben durante este período tienen efectos duraderos en sus trayectorias educativas, laborales y de salud, así como en el desarrollo económico y social de los países.

Durante la jornada, las y los participantes compartirán experiencias y reflexiones sobre cómo las empresas pueden contribuir al bienestar de las infancias desde dos dimensiones complementarias: a través de políticas de cuidado y conciliación familia – trabajo en beneficio de quienes cuidan y trabajan en las empresas, como también impulsando iniciativas que amplíen las oportunidades de las chicas, los chicos y las familias a través de los proyectos de Unicef.

Como novedad, Unicef relanza Empresas Que Cuidan junto con una versión actualizada de la plataforma ECU (www.empresasquecuidan.org).

Allí, las organizaciones que quieran sumarse a la comunidad podrán acceder a un autodiagnóstico gratuito para conocer el grado de avance de sus políticas de cuidado y recibir recomendaciones para fortalecerlas; a formaciones y recursos elaborados por especialistas sobre temas clave para el cuidado y desarrollo de las infancias y las familias desde el ámbito corporativo; y a una comunidad de prácticas que promueve el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre referentes de distintas empresas, impulsando el aprendizaje colectivo.

Además, podrán conocer el impacto de los proyectos de Unicef y a la vez dar visibilidad y comunicar el compromiso de cada empresa con los derechos de niñas y niños.

La actividad se realizará en vísperas del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre, y formará parte de las acciones que buscan visibilizar la importancia de incorporar el bienestar y los derechos de niños y niñas en las decisiones de los distintos actores económicos y sociales.

Como apertura de la jornada, las autoridades y las y los participantes serán parte del tradicional toque de campana como muestra simbólica del compromiso del sector privado con los derechos de cada niña y niño de Argentina.

Para inscripción: https://forms.gle/Q2EM3vJ6Ur2U7ZHQ9

Agenda

9:00 | Acreditación y desayuno

9:30 | Toque de Campana por los niños y adolescentes. Foto grupal

10:00 | Políticas de cuidado: el rol del sector privado

10:15 | Taller “Cuidar a los que cuidan, en comunidad”.

11:30 | Panel de experiencias

12:00 | Cierre

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