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Renuevan pedido de testigos y ofrecimiento de recompensa para esclarecer resonante crimen

Se trata del asesinato de Damián Lucero, quien fue ultimado a puñaladas en marzo de 2015, en Constitución al 400

10 de noviembre 2026 · 12:45hs
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Damián Lucero fue asesinado el 1° de marzo de 2015 en Constitución al 400.

Foto: MPA.

Damián Lucero fue asesinado el 1° de marzo de 2015 en Constitución al 400.

La Fiscalía Regional de Rosario renovó el pedido de colaboración para dar con testigos que puedan aportar datos sobre el crimen de Damián Lucero, ocurrido el 1º de marzo de 2015, en Constitución al 400, en barrio Agote. Desde el organismo judicial remarcaron que por ese caso está en vigencia una recompensa de 25 millones de pesos.

A tal efecto, también de volvió a difundir un video en cuyas imágenes se observa a dos personas, no identificadas hasta el momento, que se trasladaban en una moto Honda Wave de color bordó o rojo, que agreden a puñaladas a la víctima para ocasionarle la muerte.

Desde Fiscalía señalaron que "es de importancia dar con dichas personas para poder avanzar con la investigación". Con relación al ofrecimiento de recompensa, los funcionarios remarcaron que la identidad de aquellas personas que brinden información será preservada durante y después de finalizada la investigación.

>> Leer más: Caminaba rumbo a la terminal y lo asesinaron por resistir un atraco

Todo testigo que pueda aportar datos tendrá la reserva del caso y puede comunicarse al 911, al mail [email protected], a las redes sociales de Fiscalía Regional 2, presentarse en el Centro de Justicia, en e Sarmiento 2850 de Rosario.

También se puede aportadr datos en cualquier sede de Fiscalias Regionales de Santa Fe, en General E. López 3,302; de Venado Tuerto, en Alvear 675; en Reconquista, en e Iriondo 553, y en Rafaela, en Necochea N°44.

Cómo fue el crimen de Damián Lucero

El asesinato ocurrió el 1º de marzo de 2015. Damián Lucero, un verdulero de 36 años, iba caminando a la Terminal de ómnibus para buscar a familiares que regresaban de la ciudad pero no pudo llegar. Eran las 4 de la mañana de aquel día cuando salió de su casa con destino a Santa Fe y Cafferata. A esa hora, la hija de 13 años y la hermana de Lucero llegaban en un micro de la ciudad de Buenos Aires.

El verdulero salió de su casa caminando y al llegar a la esquina tomó por Constitución hacia la terminal. Apenas pudo recorrer unos cincuenta metros cuando fue abordado por dos hombres que iban en una moto en Constitución entre Tucumán y Urquiza. Al parecer, al menos uno de los malhechores se bajó rápidamente del rodado y le exigió a la víctima que les entregara sus pertenencias.

>> Leer más: Difunden video y renuevan recompensa para encontrar a los asesinos de barrio Luis Agote

Según la reconstrucción realizada por los investigadores policiales, el trabajador ofreció resistencia a los ladrones. Forcejeó con los delincuentes y, en medio de la pelea, los ladrones le propinaron cuatro puntazos en el pecho, que le perforaron el abdomen y el tórax. Lucero rogó por ayuda pero al parecer, según fuentes policiales, nadie pudo escuchar su pedido.

Malherido, y con las pocas fuerzas que le quedaban, pudo regresar a su casa ubicada a unos cien metros. Desde la vivienda, sus familiares lo llevaron al hospital Centenario, pero finalmente Lucero murió unas tres horas después.

Damián vivía con su esposa embarazada de seis meses y sus cuatro hijos en una vivienda de Tucumán al 3700. Se ganaba la vida atendiendo una verdulería en avenida Francia y Rioja.

>> Leer más: Elevaron las recompensas para esclarecer tres homicidios en Rosario

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