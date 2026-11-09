La policía halló incendiado el auto que se utilizó en el ataque y detuvo a un sospechoso. El viernes se registró otro crimen en Fray Luis Beltrán

Mataron a un joven en San Lorenzo, segundo crimen en el cordón industrial durante el fin de semana.

Un joven de 25 años fue asesinado a balazos en San Lorenzo en un hecho que dejó a otras dos personas heridas. El ataque fue ejecutado desde un auto que luego fue hallado incendiado y cerca del cual fue aprehendido un sospechoso con dos granadas. Es el segundo homicidio en el fin de semana en el cordón industrial tras el crimen de otro hombre el viernes por la noche en Fray Luis Beltrán.

La víctima del asesinato en San Lorenzo fue identificada como Uriel Alexander Flores. Momentos después la policía halló un auto incinerado que fue el utilizado en el ataque. También aprehendieron a un sospechoso que llevaba dos granadas.

En tanto, el viernes por la noche fue asesinado Alexis Gabriel Rodríguez, de 27 años, en Fray Luis Beltrán. Así se registraron dos homicidios en poco más de 48 horas en la zona del cordón industrial al norte de Rosario. En ambos hechos aparecieron indicios del narcomenudeo como trasfondo.

Crimen en San Lorenzo

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron que el asesinato en San Lorenzo ocurrió pasadas las 0.30 del domingo. Fue en Juan Manuel Estrada al 200, dentro de una vivienda sobre la cual pesa un antecedente de junio pasado por un allanamiento vinculado a una investigación por microtráfico de drogas.

Según testigos que ahora son parte de la causa, a cargo de la fiscal Lucía Pazos de la Unidad Fiscal San Lorenzo, el crimen fue ejecutado desde un auto. Esos testimonios ubicaron al menos a cuatro agresores que gatillaron contra la vivienda. Minutos después, tras el aviso al 911, llegó la policía y los agentes hallaron dentro a un hombre sin vida y a otros dos heridos.

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Uriel Flores, de 25 años, murió prácticamente en el acto como consecuencia de los disparos. Jonatan F., de 33 años, fue asistido por una herida de bala en un glúteo, mientras que José María B., de 36 años, fue impactado por un balazo en una pierna. Ambos quedaron fuera de peligro.

Auto incendiado y antecedentes

Minutos después, tras un rastrillaje en la zona, agentes policiales hallaron un auto incendiado en Fray Luis Beltrán, zona de Lavalle y Berutti. El Citroen C3 gris coincidía con las descripciones de los testigos del ataque y presentaba un pedido de secuestro activo por robo.

Minutos después, en los alrededores, fue detenido un sospechoso que según los efectivos aprehendieron tras una persecución a cuatro personas. Ángel Darío V., de 25 años, y domiciliado en Rosario, llevaba una bolsa con granadas. Pocos días antes había sido mencionado en una bandera hallada en una escuela de Tejeda al 2600, barrio Rucci de la zona norte de Rosario.

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Sobre la víctima del homcidio y los sobrevivientes del ataque el Ministerio de Seguridad informó que presentaban algunos antecedentes. Flores había sido aprehendido por hurto y daño agravado. Jonatan F. cumpliò condena por robo calificado, recuperó la libertad en 2021 y el año siguiente fue víctima de un ataque con arma blanca. En tanto, José María B. tiene antecedentes de aprehensios tras denuncias por violencia de género.

Otro crimen en el cordón industrial

Con este hecho fueron dos los crímenes registrados en el córdón industrial durante el fin de semana. El asesinato de Alexis Gabriel Rodríguez, ocurrido el viernes por la noche en Fray Luis Beltrán, también presenta indicios de haber ocurrido con un trasfondo vinculado al narcomenudeo.

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El joven de 26 años fue baleado dentro de una casa y para cuando llegaron los médicos ya había fallecido. Acerca de este hecho no trascendieron detalles de cómo ocurrió el ataque y tampoco se notificaron detenciones de sospechosos o avances concretos en cuanto al móvil del hecho.

Si se conoció que la víctima tenía antecedentes vinculado al comercio de drogas, lo cual podría encaminar la investigación a un contexto relacionado a una trama narco. En 2018 Rodríguez había sido detenido en un allanamiento en Capitán Bermúdez en el que también hubo secuestros de estupefacientes.