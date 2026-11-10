El récord exportador no alcanza para despejar las dudas sobre el dólar

El último reporte del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz señala que el mejor escenario externo convive con una economía estancada y la incertidumbre por los pagos de la deuda

“Aun en el mejor escenario externo de las últimas cuatro décadas, el esquema de apertura financiera y tipo de cambio apreciado no genera las divisas necesarias para sostener los compromisos de deuda”. Así lo advirtió el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) en su último informe de coyuntura. El estudio plantea las dificultades que la política económica actual encuentra para traducir los históricos términos de intercambio internacional en una mejora de la economía local y los riesgos que la persistencia de este escenario plantea para 2027.

El centro de estudios recordó en su informe que “la Argentina atraviesa un momento excepcional en su frente externo”. En los tres primeros trimestres del año las exportaciones acumularon u$s 87.123 millones y se encaminan a superar el récord de 2025, impulsadas por la maduración de las inversiones en Vaca Muerta y por los términos del intercambio más favorables, al menos, desde 1986. A ello se suma un respaldo financiero internacional poco habitual: el alineamiento con la administración Trump se tradujo hasta el momento en asistencia del Tesoro estadounidense y en un FMI que volvió a flexibilizar sus criterios crediticios para el país.

“Pocas veces un gobierno argentino contó con una disponibilidad de divisas tan favorable”, apuntó el estudio, que al mismo tiempo aclaró que esta abundancia “no se refleja en la economía real ni en las reservas”. En el primer aspecto, recordó que tras rebotar en 2025, la actividad se estancó en 2026. Respecto del segundo, los economistas señalaron que los dólares de las exportaciones récord se fueron por la cuenta financiera.

Es que, hasta septiembre, el sector privado compró u$s 21.315 millones para atesoramiento, un monto superior a todo el superávit comercial acumulado en el año, de u$s 19.583 millones. Además apenas una cuarta parte de esas compras permaneció en el sistema bancario como depósito. El resto salió del circuito local. A esto se suman u$s 4.561 millones de saldo negativo entre inversión extranjera directa y remisión de utilidades de las empresas multinacionales.

El punto del Ceso es que, con la desregulación cambiaria y los nuevos marcos regulatorios flexibles, el excedente que generan los sectores primarios vuelve a filtrarse en la dolarización de carteras y la salida de rentas.

Desde abril de 2025, luego del desembolso del FMI por u$s 12.000 millones, se registró un crecimiento paralelo de los depósitos en dólares y en las reservas. Pero mientras el sector privado compró u$s 21.315 millones en billetes, los depósitos crecieron u$s 4.983 millones. Es decir que solo el 23 % de los dólares adquiridos quedó en el sistema bancario.

El peso de la deuda

El problema se vuelve crítico al mirar el año próximo, cuando vencen u$s 16.000 millones con organismos internacionales, que probablemente se refinancien, y u$s 16.825 millones con bonistas privados, cuya renovación en los mercados se vuelve cada vez más difícil con un riesgo país en alza.

“Si las salidas por atesoramiento fuera del sistema y por giro de utilidades se mantienen en torno a u$s 20.000 millones anuales, absorben por sí solas un superávit comercial que, aun en este contexto excepcional de precios, nunca superó esa cifra”, indicó.

“La restricción externa no desapareció, el gobierno la postergó con financiamiento y con precios internacionales extraordinarios”, enfatizó. Su cara más cruda puede aparecer “en un año electoral, con presiones cambiarias que históricamente se intensifican, el mayor nivel de depósitos en dólares desde la convertibilidad y un apoyo de Washington y del FMI que podría debilitarse tras la derrota republicana en las elecciones de medio término en Estados Unidos”, concluye.

Para los economistas, la apuesta del gobierno a ordenar el frente externo con un ajuste fiscal relevante, la apertura importadora y la desregulación cambiaria, no dio resultados. Por eso señalaron que, “ya se escuchan varias voces desde el establishment pidiendo que el gobierno tome cartas”.