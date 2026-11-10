El ex-Central Gustavo Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay: cuánto tiene depositado

El DT de la selección de Paraguay sería uno de los damnificado por la intervención de la entidad financiera al igual que un importante número de jugadores

La crisis de Ueno Bank sigue generando consecuencias en Paraguay y alcanzó de lleno al mundo del fútbol. Entre los afectados estaría el entrenador de la selección paraguaya y ex-Central, Gustavo Alfaro, quien tenía depositada en la entidad una suma estimada de entre 7 y 10 millones de dólares y actualmente no puede acceder a esos fondos.

La intervención del banco por parte del Banco Central de Paraguay debido a sus problemas de solvencia también perjudicó a futbolistas del seleccionado. Según la información difundida, al menos diez jugadores del equipo dirigido por el exentrenador de Central, entre otros equipos, atraviesan una situación similar de acuerdo a la información brindada por el medio colombiano La FM Fin de Semana y replicada en decenas de medios paraguayos y del exterior,

El impacto excede a los integrantes de la Albirroja: la entidad financiera también era patrocinadora oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), por lo que la crisis alcanzó a distintos sectores de la actividad deportiva.

Rogelio Delgado, presidente de Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), se refirió al escenario que atraviesan los jugadores con cuentas en Ueno bank. Por su parte, el abogado Rodrigo Codas explicó en Cardinal Deportivo que la preocupación también alcanza a profesionales que desarrollan sus carreras fuera del país.

¡TREMENDO LO QUE SUCEDIÓ CON EL PROFE! Gustavo Alfaro, entrenador de la selección de Paraguay habría perdido entre $7 y 10 millones de dólares en medio de la crisis de Ueno Bank Así lo mencionaron distintos medios de Asunción: Benjamín Fernández Bogado, Radio Hoy y… pic.twitter.com/Cp3FGGAWya

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"Hay muchos jugadores que están muy preocupados porque, aunque están en el extranjero y ya no operan de manera frecuente o diaria en el sistema paraguayo, tienen sus ahorros en ese banco", señaló.

Codas también planteó la posibilidad de avanzar con una presentación judicial conjunta para representar a los damnificados. "La idea es presentar una demanda colectiva. Me parece que la forma más sencilla de obtener un resultado judicial en poco tiempo es ir todos juntos en lugar de ir por separado", sostuvo. De acuerdo con el abogado, el perjuicio económico colectivo podría rondar los 10 millones de dólares.

El comunicado de la APF

Ante la repercusión del caso, la APF publicó un comunicado en el que manifestó su "profunda preocupación por la difícil situación que atraviesan numerosas familias paraguayas" y expresó su solidaridad con las personas perjudicadas.

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El organismo también hizo referencia al impacto dentro del deporte y aseguró que acompaña a los clubes, futbolistas y demás integrantes del fútbol paraguayo afectados por la intervención bancaria. Además, informó que puso en marcha acciones para asistir a los damnificados y trabajar en la búsqueda de respuestas frente a una crisis que también alcanzó al entrenador argentino de la selección nacional.