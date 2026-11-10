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Extraña balacera: le reclamaron el pago de un viaje de Uber y dispararon contra su casa

Una mujer de 38 años denunció que tres hombres se acercaron a su hogar a la madrugada. Uno de ellos dijo que llevaba 20 minutos esperando para cobrar

10 de noviembre 2026 · 07:50hs
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La balacera ocurrió en Laprade al 4100.

Foto: Google Street View.

La balacera ocurrió en Laprade al 4100.

Una vecina de la zona sur de Rosario sufrió este martes una inusitada balacera en la puerta de su casa. Según su declaración, un hombre la despertó para pedirle que pagara un viaje de Uber y luego escuchó múltiples disparos en la calle.

La Policía de Santa Fe confirmó que el ataque a tiros ocurrió a la madrugada en inmediaciones del barrio Acindar. La víctima resultó ilesa y no había ninguna otra persona lesionada, de acuerdo al primer reporte oficial sobre el caso.

Según fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales, la balacera sólo provocó daños materiales. Algunos proyectiles impactaron contra la fachada de la vivienda y el procedimiento concluyó sin arrestos luego del patrullaje alrededor del inmueble.

Un supuesto viaje en impago en Uber y cuatro disparos

La inestigación comenzó alrededor de las 5 de la mañana. En ese momento, la mujer de 38 años se despertó porque alguien había golpeado la puerta de calle en Laprade al 4100. Más tarde llamó a la policía para pedir ayuda, alarmada por el ruido de las detonaciones.

De acuerdo al testimonio que recogió el Comando Radioeléctrico, un supuesto chofer de Uber se acercó a la casa porque 20 minutos antes había terminado un viaje ahí y no le habían pagado. Aunque no le abrieron, empezó a reclamar el dinero.

>> Leer más: Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

La dueña de casa simplemente le contestó que se había equivocado de domicilio. Después de la negativa, alguien abrió fuego varias veces contra la fachada.

La mujer llegó a ver que había tres hombres desconcocidos en la calle. Los delincuentes escaparon a bordo de un auto gris cuya patente no recordaba.

Tras la denuncia, los agentes del Comando Radioeléctrico comprobaron que había marcas de dos balazos en el frente de la vivienda. Además, la propietaria entregó cuatro vainas servidas de proyectiles calibre 22. El material quedó a disposición de la Justicia provincial, al igual que el registro del procedimiento en la comisaría 21ª.

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