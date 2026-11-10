Incendio arrasador en zona oeste: un almacén quedó destruido por el fuego El siniestro se registró esta madrugada en Pasco al 5200. Intervinieron dotaciones de Zapadores y Voluntarios. No hubo heridos 10 de noviembre 2026 · 12:39hs

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia. Daños totales por el incendio en el almacén de Pasco al 5200, zona oeste de Rosario Foto: La Capital / Sebasttián Suárez Meccia Solo desolación tras el incendio en el almacén de Pasco al 5200

Un almacén de la zona oeste de Rosario terminó arrasado por un incendio este martes a la madrugada. Si bien los daños fueron totales, no hubo personas heridas y ahora están bajo investigación las causas del siniestro.

El incendio se declaró alrededor de las 3.30 en un local comercial ubicado en Pasco al 5200. El inmueble afectado tiene unos 6 metros de ancho por 8 de fondo y 2,5 de alto. Además poseía un cielo raso de madera, lo que habría facilitado la combustión.

Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos de la Policía provincial y de Voluntarios de Rosario. Cuando los socorristas llegaron al lugar, no había personas tratando de sofocar el fuego y en principio no había peligro de propagación de las llamas.

Qué saldo dejó el incendio en el almacén La primera tarea realizada por el personal que actuó en la emergencia procedió al corte del servicio de energía eléctrica. Luego comenzó la tarea conjunta entre Zapadores y Voluntarios que lograron apagar el fuego.

Solo desolación tras el incendio en el almacén de Pasco al 5200 Foto: La Capital / Sebasttián Suárez Meccia >> Leer más: Voraz incendio en una carpintería de zona sur provocó pérdidas totales y afectó a varios comercios Los daños en el lugar fueron cuantiosos, pero lo importante es que no hubo heridos y el fuego no avanzó hacia inmuebles linderos.