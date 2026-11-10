La Capital | Información General | hombre

Un hombre de 73 años falleció mientras esperaba la llegada del papa León XIV a Córdoba

La víctima se descompensó en la fila de ingreso al predio de Fadea, donde este martes el Sumo Pontífice encabezará una misa multitudinaria ante miles de fieles

10 de noviembre 2026 · 09:20hs
Google Seguir a La Capital en Google
El hombre se encontraba junto a su familia a la espera de la misa del Papa León XIV

El hombre se encontraba junto a su familia a la espera de la misa del Papa León XIV

Un hombre de 73 años murió este lunes en Córdoba luego de sufrir una descompensación mientras esperaba para ingresar al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), donde el papa León XIV celebrará una misa este martes. La víctima, oriunda de Chaco, se encontraba junto a su familia en el sector del acceso norte.

Según informaron medios locales, el episodio ocurrió pocos minutos después de que las autoridades habilitaran el ingreso al predio. El hombre, identificado como Felipe M., se descompensó mientras permanecía en la fila para participar de la vigilia previa a la llegada del Sumo Pontífice.

El Personal de la Subdirección de Bomberos respondió al llamado de emergencia y encontró al hombre tendido en la fila. Los efectivos iniciaron las primeras maniobras de asistencia y permanecieron junto a él hasta la llegada del servicio médico.

Luego, los profesionales trasladaron al hombre al Hospital de Pronta Atención Madre Teresa, ubicado a pocos metros de Fadea. Pese a la intervención de los equipos de emergencia, falleció en el centro de salud.

>> Leer más: El Papa hizo foco en el desempleo y dijo que "es un auténtico drama"

La agenda del papa León XIV en Córdoba

La muerte ocurrió en medio de una movilización masiva por la visita del papa León XIV. Desde las primeras horas del lunes, miles de personas llegaron a Córdoba desde distintos puntos del país para conseguir un lugar cerca del escenario de la celebración religiosa.

Las autoridades provinciales preveen una convocatoria de entre 700.000 y 800.000 fieles para la misa que el Pontífice encabezará este martes en el predio local.

Muchas personas comenzaron a ocupar los espacios habilitados desde el lunes para pasar la noche con el objetivo de tener la mejor posición para ver al Papa.

El cronograma oficial prevé que León XIV llegue este martes a las 9 al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. De allí, se movilizará para encabezar la misa que comenzará a las 10 en el predio de Fadea. Al finalizar la celebración, el Papa recorrerá las calles internas del lugar a bordo del papamóvil.

Después, se trasladará en una cápsula durante unas 40 cuadras hasta retomar el vehículo papal y completar un recorrido de aproximadamente 3,5 kilómetros por el centro de Córdoba, para llegar al Arzobispado.

A las 15.15, el Pontífice encabezará un encuentro con obispos, integrantes del clero, personas consagradas y seminaristas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Por último, su agenda concluirá con su regreso a Buenos Aires, previsto para las 16.55.

Noticias relacionadas
depredador sexual: russell brand fue condenado a 10 anos y medio de prision

"Depredador sexual": Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión

leon xiv dedico una oracion en la catedral y visito el memorial al papa francisco

León XIV dedicó una oración en la Catedral y visitó el memorial al Papa Francisco

volco un auto con cinco monjas que iban a asistir a la misa del papa

Volcó un auto con cinco monjas que iban a asistir a la misa del Papa

cayo un ascensor desde el sexto piso de un edificio en santa fe: ocho heridos

Cayó un ascensor desde el sexto piso de un edificio en Santa Fe: ocho heridos

Las más leídas

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Gestiones y apelación de la dirigencia de Newells para bajar la sanción a Frank Kudelka

Gestiones y apelación de la dirigencia de Newell's para bajar la sanción a Frank Kudelka

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

Lo último

Un hombre de 73 años falleció mientras esperaba la llegada del papa León XIV a Córdoba

Un hombre de 73 años falleció mientras esperaba la llegada del papa León XIV a Córdoba

El papa León XIV, en Córdoba: se espera una misa multitudinaria

El papa León XIV, en Córdoba: se espera una misa multitudinaria

La reforma que deforma a Unidos

La reforma que deforma a Unidos

El papa León XIV, en Córdoba: se espera una misa multitudinaria

Después de una jornada de profunda emoción este lunes en Buenos Aires, el Sumo Pontífice tiene agenda este martes en la provincia mediterránea. Hay programado un show de Jairo

El papa León XIV, en Córdoba: se espera una misa multitudinaria
Un hombre de 73 años falleció mientras esperaba la llegada del papa León XIV a Córdoba
Información General

Un hombre de 73 años falleció mientras esperaba la llegada del papa León XIV a Córdoba

Lágrimas y abrazos: León XIV conmovió a millones de fieles con la primera misa en Argentina

Por Gonzalo Santamaría / Enviado especial
Información General

Lágrimas y abrazos: León XIV conmovió a millones de fieles con la primera misa en Argentina

Extraña balacera: le reclamaron el pago de un viaje de Uber y dispararon contra su casa
Policiales

Extraña balacera: le reclamaron el pago de un viaje de Uber y dispararon contra su casa

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo
Policiales

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

Policías auxiliaron a una bebé de un mes con dificultades respiratorias
La región

Policías auxiliaron a una bebé de un mes con dificultades respiratorias

Las más leídas
Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Gestiones y apelación de la dirigencia de Newells para bajar la sanción a Frank Kudelka

Gestiones y apelación de la dirigencia de Newell's para bajar la sanción a Frank Kudelka

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

Qué famosos asistieron a la misa del Papa León XIV en el Monumento a los Españoles

Qué famosos asistieron a la misa del Papa León XIV en el Monumento a los Españoles

Ovación
Cada vez más inalcanzable, Messi otra vez fue incluido en el once ideal de Fifpro
Ovación

Cada vez más inalcanzable, Messi otra vez fue incluido en el once ideal de Fifpro

Cada vez más inalcanzable, Messi otra vez fue incluido en el once ideal de Fifpro

Cada vez más inalcanzable, Messi otra vez fue incluido en el once ideal de Fifpro

Asociación Rosarina de Fútbol: lunes a puro gol en el comienzo del torneo Ivancich

Asociación Rosarina de Fútbol: lunes a puro gol en el comienzo del torneo Ivancich

En Central no descartan que Belloso revierta su decisión y participe de las elecciones

En Central no descartan que Belloso revierta su decisión y participe de las elecciones

Policiales
Extraña balacera: le reclamaron el pago de un viaje de Uber y dispararon contra su casa
Policiales

Extraña balacera: le reclamaron el pago de un viaje de Uber y dispararon contra su casa

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

Mataron a balazos a un hombre en Empalme Graneros

Mataron a balazos a un hombre en Empalme Graneros

La Ciudad
El tiempo en Rosario: martes con 27º de máxima y algunas chances de chaparrones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con 27º de máxima y algunas chances de chaparrones

Rosario se sumó a la misa  de León XIV con transmisiones especiales

Rosario se sumó a la misa  de León XIV con transmisiones especiales

Quién es Panchito Chévez, el músico santafesino que conoció a tres Papas

Quién es Panchito Chévez, el músico santafesino que conoció a tres Papas

Rosario, con comercios abiertos pero movimiento tranquilo por el feriado

Rosario, con comercios abiertos pero movimiento tranquilo por el feriado

Con el impulso de la visita papal, el G6 propone una mesa de diálogo social
Economía

Con el impulso de la visita papal, el G6 propone una mesa de diálogo social

La Iglesia pidió no politizar los mensajes del Papa en su visita a la Argentina
Información General

La Iglesia pidió no politizar los mensajes del Papa en su visita a la Argentina

Milei al Papa: En Argentina los debates no son honestos intelectualmente
Política

Milei al Papa: "En Argentina los debates no son honestos intelectualmente"

Pullaro: Fue un mensaje de paz y de compromiso con la educación y la producción
Información General

Pullaro: "Fue un mensaje de paz y de compromiso con la educación y la producción"

Ante el Papa, Milei elogió a Francisco y celebró la presencia del arco político
Información General

Ante el Papa, Milei elogió a Francisco y celebró la presencia del arco político

Los dos regalos que Milei le dio al Papa León XIV: qué significado especial tienen
Información General

Los dos regalos que Milei le dio al Papa León XIV: qué significado especial tienen

Trigo argentino: la mejora genética permitió aumentar el rendimiento 1 % por año
Agro

Trigo argentino: la mejora genética permitió aumentar el rendimiento 1 % por año

León XIV: Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia
Información General

León XIV: "Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia"

Encontraron sin vida en un río de Córdoba a una madre y su hijo, ambos de Funes
La Región

Encontraron sin vida en un río de Córdoba a una madre y su hijo, ambos de Funes

La Argentina que recibe al Papa: una radiografía del deterioro económico y social
Economía

La Argentina que recibe al Papa: una radiografía del deterioro económico y social

Rosúa: El gobierno logró las herramientas que impulsó para mejorar la seguridad
Política

Rosúa: "El gobierno logró las herramientas que impulsó para mejorar la seguridad"

Newells está en el lugar que tanto buscó, por mérito propio y sin conformismo
Ovación

Newell's está en el lugar que tanto buscó, por mérito propio y sin conformismo

Corralito en Paraguay: el expresidente fue imputado y pidieron prisión preventiva
El Mundo

Corralito en Paraguay: el expresidente fue imputado y pidieron prisión preventiva

Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal
La ciudad

Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal

Una cirugía inédita en el país salvó la vida de una mujer y su bebé en Rosario
Salud

Una cirugía inédita en el país salvó la vida de una mujer y su bebé en Rosario

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos
La Ciudad

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos