Lalcec desarrolla una nueva campaña de prevención y detección de cáncer de piel

La Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (Lalcec) lanzó una campaña de concientización sobre el cáncer de piel. En esta oportunidad, se brindarán turnos para que la comunidad pueda hacerse controles gratuitos.
Se brindarán controles dermatológicos gratuitos y con cupos limitados, a los que se puede acceder sacando turno por teléfono
La Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (Lalcec) lanzó una campaña de concientización sobre el cáncer de piel. En esta oportunidad, se brindarán turnos para que la comunidad pueda hacerse controles gratuitos.
La sede Rosario de Lalcec desarrolla esta nueva campaña de prevención y detección del cáncer de piel, acercando a la comunidad controles dermatológicos gratuitos para promover la consulta ante manchas o lunares que puedan presentar alguna anomalía.
Los cupos son limitados y los turnos pueden sacarse desde este martes 10 de noviembre. Hay dos días disponibles: el lunes 16 de noviembre y el jueves 19 de noviembre, jornadas en las que se realizarán controles dermatológicos y, posteriormente, se informarán los resultados.
Quienes deseen consultar o sacar turno, podrán comunicarse de lunes a viernes, de 9 a 12.30, al 448-3479 o al 449-1818.
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