Bonfatti rechazó un acuerdo de Unidos con Milei: "Somos la antípoda de lo que ocurre a nivel nacional"

El exgobernador marcó profundas diferencias entre las gestiones de Pullaro y de Milei y cuestionó un eventual acercamiento electoral con La Libertad Avanza en 2027

El exgobernador de Santa Fe minimizó las chances de un entendimiento político entre Unidos y La Libertad Avanza de cara a 2027.

El exgobernador de Santa Fe y actual diputado provincial socialista Antonio Bonfatti marcó diferencias de fondo entre la gestión de Maximiliano Pullaro y la administración nacional de Javier Milei . Y, en esa línea, minimizó las chances de un entendimiento político entre la coalición oficialista Unidos y La Libertad Avanza (LLA) de cara a 2027 .

“¿Qué tiene que ver el gobierno de Pullaro, que está haciendo obra pública, con un gobierno que no hace un metro de obra pública? ¿Qué tiene que ver el gobierno de Pullaro, que inaugura centros de atención primaria de salud y hospitales, con alguien que elimina los medicamentos del plan Remediar?” , planteó Bonfatti para desmarcarse de la gestión libertaria.

En ese sentido, explicó que el contraste también se expresa en materia educativa frente al abandono de las universidades, la ciencia y la tecnología por parte del gobierno nacional. “No tenemos nada que ver, es la antípoda de lo que está ocurriendo en Santa Fe” , resumió.

También resaltó que el gobierno santafesino “está planteando permanentemente el apoyo a la producción” , en un contexto nacional marcado por el cierre de empresas y el aumento de la desocupación.

El acercamiento con La Libertad Avanza

Además, Bonfatti calificó como “voces sueltas” las propuestas de acercamiento entre Unidos y La Libertad Avanza. “Un frente para ganar una elección no sirve absolutamente para nada, y ya lo vivimos con la Alianza”, advirtió en referencia a la fallida experiencia nacional que llevó a Fernando de la Rúa a la Presidencia.

“Otra cosa es tener un programa de gobierno en donde aquellos que coincidan con un proyecto, que no tiene por qué ser el 100%, puede ser el 90 ó el 80%, pero que una provincia y una ciudad avancen, no retrocedan. Ahí sí nos van a encontrar a los socialistas construyendo”, ejemplificó.

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En esa línea, recordó la experiencia del Frente Progresista, que el socialismo impulsó junto a la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Demócrata Progresista (PDP), entre otras fuerzas políticas, y al que luego se sumaron nuevos espacios hasta llegar a los doce partidos que hoy integran Unidos.

Fue entonces cuando Bonfatti advirtió que, una vez que ese programa de gobierno esté planteado, quedarán expuestas “serias diferencias” que harán imposible que determinados actores políticos formen parte de Unidos.

Bonfatti y el escenario electoral

Acerca del escenario político en Rosario y en la provincia frente a las próximas elecciones, destacó el presente de ambas gestiones: “Estamos en un lugar de excepción dentro de la República Argentina”.

Respecto de Rosario, señaló que “está cambiando, con obras por todos lados, con un intendente (Pablo Javkin) que está presente, que va a los barrios y que articula con la sociedad civil", y donde "hay participación de la gente”. Y puso en valor el conjunto de acciones que lleva adelante el gobierno provincial en la ciudad.

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En ese marco, aseguró que el socialismo “seguirá la misma senda de construcción, como lo hizo toda la vida, con propuestas” para cada área de gestión, ya sea municipal, provincial o nacional.

El mensaje del Papa

Bonfatti también se refirió a la visita del Papa León XIV al país y consideró que sus palabras expresan lo que desea la enorme mayoría de los argentinos: “Escuchar, dialogar, no agredirnos”.

Acerca de la definición del Santo Padre de que la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés, y sobre las interpretaciones que la consideraron un cuestionamiento al modelo de Milei, el exgobernador recordó que, “en realidad, esa es la posición de la Iglesia de toda la vida”.

“¿Es un ataque a la gestión de Milei, o es que Milei no está siguiendo esa prédica de la Iglesia tan elemental y tan antigua? Esa es la Doctrina Social de la Iglesia”, rememoró.

El diputado también hizo referencia a la importancia de poner en el centro de las políticas públicas a la universidad, la ciencia, las personas con discapacidad y los adultos mayores. Y consideró: “Las palabras del Papa vienen a respaldar lo que la enorme mayoría de los argentinos pensamos”.