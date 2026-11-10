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Exportaciones: economistas ponen la lupa sobre la fuga y la dolarización

Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas señaló que el actual patrón exportador "reproduce la restricción externa que promete resolver". Las divisas en la puerta giratoria

10 de noviembre 2026 · 20:41hs
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Los nuevos enclaves extractivos traen y se llevan dólares.

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“El actual patrón primario exportador puede generar más dólares y, al mismo tiempo, reproducir la restricción externa que promete resolver”. Así lo señalaron los investigadores Martín Schorr y Gustavo García Zanotti en un trabajo elaborado para el Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas (Ipypp), en el que ausculta cómo se reparte la renta de los sectores primario-exportadores que están detrás del crecimiento de las exportaciones.

Tras poner la lupa en los balances de ocho empresas petroleras, mineras y de energía, Schorr y García Zanotti detallaron la trama de sociedades y mecanismos que conforman la ruta por la que se fugan esos dólares. El informe documenta casos concretos de triangulación y precios de transferencia. También de endeudamiento y operaciones intrafirma. A esto se suman la remisión de dividendos, los pagos de intereses a sociedades relacionadas y las operaciones comerciales con filiales radicadas en jurisdicciones de baja tributación.

Estructura concentrada

“El núcleo dinámico del poder económico local, concentrado en torno del agronegocio, la megaminería y la producción hidrocarburífera, opera fundamentalmente como un mecanismo de valorización del capital transnacional y financiarizado”, señalaron.

Por caso, al mismo tiempo que los complejos agroexportador, petrolero y minero vendieron por u$s 27.318 millones en el primer semestre, demandaron más de 6.300 millones por importaciones, pago de intereses y remisión de utilidades.

Las ocho grandes empresas que analizaron duplicaron la conversión de su excedente en activos financieros entre 2024 y 2026, hasta llegar a 5.300 millones de dólares. También acumulan una deuda financiera de 25 mil millones, relacionada con la salida de divisas a través de los canales de endeudamiento y operaciones intrafirma. Por otra parte, sus ganancias saltaron del 7 % al 24 % mientras la inversión productiva se mantuvo prácticamente estancada.

Extractivismo múltiple

El estudio señala que “aquellos sectores que son presentados como motores naturales del desarrollo por su capacidad para generar divisas y aprovechar las ventajas comparativas, son también espacios privilegiados para la circulación internacional del excedente”.

La concentración oligopólica de la estructura exportadora argentina y los incentivos macroeconómicos profundizados bajo la administración actual (devaluación, desregulación financiera, reducción de derechos de exportación y el Rigi) consolidaron “un tipo de extractivismo en múltiples niveles, tanto en recursos naturales, en los dólares como en la fiscalidad”.

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