Exportaciones: economistas ponen la lupa sobre la fuga y la dolarización

Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas señaló que el actual patrón exportador "reproduce la restricción externa que promete resolver". Las divisas en la puerta giratoria

“El actual patrón primario exportador puede generar más dólares y, al mismo tiempo, reproducir la restricción externa que promete resolver”. Así lo señalaron los investigadores Martín Schorr y Gustavo García Zanotti en un trabajo elaborado para el Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas (Ipypp), en el que ausculta cómo se reparte la renta de los sectores primario-exportadores que están detrás del crecimiento de las exportaciones.

Tras poner la lupa en los balances de ocho empresas petroleras, mineras y de energía, Schorr y García Zanotti detallaron la trama de sociedades y mecanismos que conforman la ruta por la que se fugan esos dólares. El informe documenta casos concretos de triangulación y precios de transferencia. También de endeudamiento y operaciones intrafirma. A esto se suman la remisión de dividendos, los pagos de intereses a sociedades relacionadas y las operaciones comerciales con filiales radicadas en jurisdicciones de baja tributación.

“El núcleo dinámico del poder económico local, concentrado en torno del agronegocio, la megaminería y la producción hidrocarburífera, opera fundamentalmente como un mecanismo de valorización del capital transnacional y financiarizado”, señalaron.

Por caso, al mismo tiempo que los complejos agroexportador, petrolero y minero vendieron por u$s 27.318 millones en el primer semestre, demandaron más de 6.300 millones por importaciones, pago de intereses y remisión de utilidades.

Las ocho grandes empresas que analizaron duplicaron la conversión de su excedente en activos financieros entre 2024 y 2026, hasta llegar a 5.300 millones de dólares. También acumulan una deuda financiera de 25 mil millones, relacionada con la salida de divisas a través de los canales de endeudamiento y operaciones intrafirma. Por otra parte, sus ganancias saltaron del 7 % al 24 % mientras la inversión productiva se mantuvo prácticamente estancada.

Extractivismo múltiple

El estudio señala que “aquellos sectores que son presentados como motores naturales del desarrollo por su capacidad para generar divisas y aprovechar las ventajas comparativas, son también espacios privilegiados para la circulación internacional del excedente”.

La concentración oligopólica de la estructura exportadora argentina y los incentivos macroeconómicos profundizados bajo la administración actual (devaluación, desregulación financiera, reducción de derechos de exportación y el Rigi) consolidaron “un tipo de extractivismo en múltiples niveles, tanto en recursos naturales, en los dólares como en la fiscalidad”.