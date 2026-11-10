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Murió Marcos Camino: el emotivo comunicado de Los Palmeras y el pedido especial de la banda

Tras la muerte de su histórico fundador a los 76 años, la agrupación santafesina difundió un mensaje de despedida. Destacó su legado musical, agradeció las muestras de cariño y realizó una solicitud especial en medio de la conmoción.

10 de noviembre 2026 · 18:27hs
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Murió Marcos Camino: el emotivo comunicado de Los Palmeras y el pedido especial de la banda

La muerte de Marcos Camino, histórico fundador y acordeonista de Los Palmeras, provocó una profunda conmoción en el ambiente de la música popular argentina. Este martes, tras conocerse la noticia del fallecimiento del músico a los 76 años, la emblemática agrupación santafesina difundió un comunicado oficial en el que expresó su dolor, destacó el legado de quien fue uno de sus principales referentes y realizó un pedido especial de respeto hacia su familia.

"Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino", comienza el mensaje difundido por la banda, que durante más de cinco décadas tuvo al acordeonista como una de sus figuras centrales.

En el texto, los integrantes de la agrupación destacaron la importancia de Camino en la construcción de una historia musical que trascendió las fronteras de Santa Fe y convirtió a Los Palmeras en uno de los conjuntos más populares del país.

"Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre", expresaron.

El comunicado también incluyó un pedido especial dirigido al público y a los medios de comunicación, en medio de la repercusión que generó la noticia.

"Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información", señalaron.

La despedida concluyó con un agradecimiento a quienes hicieron llegar sus mensajes de afecto: "Agradecemos las muestras de cariño y acompañamiento".

Marcos Camino, una vida ligada a Los Palmeras

Camino fue una pieza fundamental en la creación y consolidación de Los Palmeras, el conjunto que nació en Santa Fe en 1972 y terminó convirtiéndose en uno de los grandes exponentes de la cumbia argentina.

Con su acordeón y su trabajo al frente de la agrupación, contribuyó a desarrollar un estilo musical que se convirtió en una marca registrada de la banda. Durante más de cinco décadas participó de innumerables presentaciones, grabaciones y giras, acompañando el crecimiento de un proyecto que pasó de los bailes populares a los principales escenarios del país.

En febrero de este año, el músico había anunciado su retiro de Los Palmeras, una decisión que puso fin a una extensa etapa de su carrera artística. Su hijo, Marcos Camino Junior, asumió la continuidad del proyecto musical.

Su alejamiento de los escenarios había marcado un momento importante para la banda y sus seguidores. Apenas unos meses después, la noticia de su fallecimiento volvió a conmover a la comunidad musical santafesina, que lo reconocía como uno de los grandes impulsores de un género profundamente arraigado en la identidad de la provincia.

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