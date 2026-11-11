El ex-Newell's que vuelve a dirigir a Fortaleza tras su salida hace más de un año

El exdefensor y entrenador de la Lepra, de reciente paso por Racing, vuelve a su viejo amor e intentará regresar al equipo brasileño a la primera división del Brasileirao

Juan Pablo Vojvoda es uno de los entrenadores más querido por el público de Fortaleza.

El exjugador y director técnico de Newell's Juan Pablo Vojvoda asumirá en Fortaleza de la segunda división de Brasil tras el frustrado paso por Racing, en el que quedó afuera de la Copa Argentina y último en su zona del torneo Clausura, posición que luego lo dejó afuera de los playoffs.

En Fortaleza, el saliente entrenador del conjunto de Avellaneda había logrado hitos como llegar a una final de Copa Sudamericana, en 2023 (la cual perdió contra Liga de Quito), y conquistar tres Campeonatos Cearenses y dos Copas do Nordeste. Además, en dos oportunidades terminó entre los primeros cuatro del Brasileirao.

En contraste, la salida de Vojvoda de Fortaleza fue turbulenta: se dio en julio de 2025 luego de una serie de resultados adversos que dejaron al equipo comprometido en la zona de descenso, que luego se terminaría consumando. El exdefensor llegará en las próximas horas para ponerse nuevamente al frente del equipo y dirigirá los últimos tres partidos del equipo en busca del ascenso.

Un dato a tener en cuenta y que reflejó la prensa brasileña es que "no cobrará un salario por este breve ciclo". Se espera que debute en el cargo el próximo sábado , ante Vila Nova, por la última fecha de la fase regular. El conjunto ya tiene asegurado su lugar en los playoffs.

>>Leer más: Vojvoda dejó de ser el entrenador de Racing tras la eliminación de la Copa Argentina

Números en rojo en Racing

Ahora, el DT, que sólo dirigió 13 partidos a Racing (de los cuales ganó cuatro, empató dos y perdió siete), tendrá su revancha en Fortaleza. A par de como fue su despedida del club, los números son positivos: dirigió allí 310 encuentros, con 145 victorias, 77 empates y 88 derrotas.

>>Leer más: Juan Pablo Vojvoda, el técnico de bajo perfil y humilde que hace historia en Fortaleza

Cabe recordar que Vojvoda se inició futbolísticamente en Newell's y jugó en primera entre 1996 y 2002. Luego del retiro trabajó como entrenador en las divisiones inferiores, fue técnico campeón de reserva y tuvo la chance de conducir la primera de manera interina en 2016 y 2017.