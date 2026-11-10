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Estudiantes del Politécnico clasificaron a la Olimpíada Nacional de Matemática y juntan fondos para viajar

Lanzaron una rifa solidaria para solventar los gastos de nueve estudiantes y un docente, que viajarán a la ciudad de La Falda, Córdoba, el 15 de noviembre

10 de noviembre 2026 · 10:09hs
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Estudiantes del Politécnico que formaron parte del certamen provincial de este año.

Estudiantes del Politécnico que formaron parte del certamen provincial de este año.

Familias de estudiantes del Instituto Politécnico de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), con apoyo del Departamento de Matemáticas de esa institución, lanzaron una rifa solidaria para ayudar a que un grupo de alumnos pueda viajar al certamen nacional de la 43ª Olimpiada Matemática, que se desarrollará del 15 al 19 de noviembre en La Falda, Córdoba.

En esta instancia, competirán estudiantes secundarios de todo el país, que pondrán a prueba habilidades como la resolución de problemas, la creatividad, la lógica y el ingenio.

La rifa solidaria es una movida que las familias de la escuela hacen todos los años. En esta ocasión, viajarán nueve alumnos del Politécnico, que ya clasificaron al certamen, y serán acompañados por un docente. Lo recaudado en la rifa será destinado a cubrir los pasajes en colectivo y la estadía en un hotel, combo que tiene un costo total aproximado por personas de 900 mil pesos.

Premios de la rifa

"Nos encontramos ante una difícil situación. Al no estar la Olimpíada Matemática subsidiada por el Estado, los alumnos se ven obligados a pagar su transporte y alojamiento por cinco días. Por ello, lo recaudado nos ayudaría a solventar los gastos", destacaron las familias en un texto que circuló en diversos grupos de WhatsApp asociados al politécnico y a otras escuelas de la UNR.

En ese marco es que se puso en marcha la rifa. Se puede colaborar comprando un número por $5000, o tres por $10000. Entre los premios —recolectados gracias a la colaboración de familias, docentes y comerciantes solidarios— figuran un smart watch, auriculares inalámbricos, desayunos, almuerzos, libros y kilos de helado, por mencionar algunos ejemplos. El sorteo se realizará el 14 de noviembre en la cuenta oficial de Instagram del Departamento de Matemática del Politécnico.

Quienes quieran comprar rifas pueden contactarse con las familias de los estudiantes que viajan, o directamente al departamento de Matemáticas del Politécnico, a través de su cuenta de Instagram. Vía mensaje privado, también se pueden coordinar donaciones de dinero o de premios para ayudar al grupo. Cualquier duda o consulta al respecto, el correo de contacto es [email protected].

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