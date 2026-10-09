Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos

El crimen de Pablo Godoy ocurrió a última hora de la jornada. Los delincuentes le dispararon al menos seis veces

La Policía de Santa Fe comenzó a investigar este jueves un crimen en la zona oeste de Rosario . El operativo de las fuerzas de seguridad se puso en marcha por la muerte de un hombre de 39 años que fue atacado a tiros por dos delincuentes en inmediaciones del barrio Godoy .

El homicidio de Pablo Damián Godoy se confirmó alrededor de las 21, las autoridades recibieron la denuncia sobre una balacera en Larralde al 2800 . En primera instancia no identificaron a otras personas heridas ni pudieron dar con los agresores.

De acuerdo a la versión preliminar, los agresores escaparon a bordo de una motocicleta después de los disparos . La víctima falleció antes de que los médicos pudieran trasladarlo para brindarle asistencia.

Godoy falleció este jueves a la noche por heridas de arma de fuego. Luego de la denuncia, la Policía de Investigaciones (PDI) secuestró seis vainas servidas en la escena del crimen.

Los primeros testimonios recogidos por la policía indican que la víctima estaba a bordo de un vehículo utilitario cuando le dispararon. Si bien las declaraciones daban cuenta de la acción de dos delincuentes en motocicleta, el procedimiento en la zona oeste concluyó sin arrestos.

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Fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales apuntaron que el hombre asesinado ya había sido atacado a tiros en marzo de 2019. En aquella oportunidad lo balearon cerca del cruce de avenida Circunvalación y Rivarola. Tras la denuncia, lo llevaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) por una lesión en su pierna derecha.

En esta oportunidad, Godoy fue acribillado cerca de la puerta de su casa y no sobrevivió a la balacera. El registro del procedimiento policial quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para continuar con la investigación.