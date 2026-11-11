La industria cierra un año difícil y advierte que la energía y la minería no alcanzan

Javier Martín, presidente de Fisfe, alertó sobre la pérdida de empresas y empleo y anticipó un 2027 sin grandes cambios. Cómo se reconvierten los industriales para sostener la actividad

La industria santafesina se encamina a cerrar 2026 con un balance difícil y pocas señales de alivio para el año próximo. La caída del mercado interno, la competencia de productos importados y el desgaste financiero de las empresas conviven con el dinamismo de la energía, la minería y algunas ramas de la agroindustria. Pero esos motores no alcanzan para sostener al conjunto del entramado productivo ni para absorber los puestos de trabajo que se pierden en otras actividades. Así lo advirtió Javier Martín, presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), durante el encuentro “El futuro del talento en la industria” que se realizó este miércoles en Rosario.

“No creo que en un año electoral el gobierno vaya a cambiar su modelo, con lo cual hay que esperar más de lo mismo”, planteó sobre las perspectivas para 2027.

La preocupación de los industriales pasa por la continuidad de un esquema que favorece a determinados sectores mientras deja a otros sin una recuperación de la demanda que les permita sostenerse. Martín describió una industria que transita a distintas velocidades. Por un lado, ubicó a las actividades vinculadas con el gas y el petróleo, algunos proyectos mineros que comienzan a ponerse en marcha y parte de la agroindustria, que atraviesan un buen momento, exportan y generan divisas. Por otro, señaló a las ramas que sufren “una retracción del mercado interno muy fuerte” y una “sustitución feroz” de producción nacional por importaciones que, cuestionó, ingresan en condiciones desiguales.

El problema ya se expresa en pérdida de empresas y de empleo. Después de dos años y medio, casi tres de dificultades, muchas firmas agotaron los recursos económicos y financieros con los que intentaban atravesar la coyuntura, a la espera de una recuperación. “Lamentablemente, el modelo no está priorizando la reactivación del mercado interno” , resaltó el referente de los industriales santafesinos.

Para el presiente de Fisfe, la expectativa del gobierno nacional de que la expansión energética, minera y agroindustrial traccione al resto de la economía deja abierto un interrogante sobre qué ocurre durante esa transición. “En el ínterin nos quedamos sin nivel de actividad”, resumió al tiempo que advirtió que entre los sectores más afectados hay actividades históricamente relevantes para Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

La preocupación también tiene una dimensión laboral. Martín explicó que los rubros más pujantes no demandan empleo masivo y requieren perfiles de alta calificación, mientras trabajadores con oficios y formación intermedia quedan desplazados. En ese contexto, consideró probable que continúen creciendo el desempleo y la pérdida de empresas.

El futuro del talento

El diagnóstico industrial atravesó una jornada dedicada a pensar cómo formar a los trabajadores que necesita la industria. El encuentro “El futuro del talento en la industria” -organizado por Fisfe junto a la Unión Industrial Región Rosario (Unirr)- que se realizó en la Asociación Empresaria de Rosario (AER) reunió a autoridades de diferentes cámaras de la provincia, referentes del sector educativo y productivo y se convirtió en un espacio para conversar sobre los desafíos y oportunidades que atraviesan hoy a la industria y la formación de nuevos talentos.

En ese marco, Martín destacó la importancia de reunir al Estado, las empresas, las instituciones educativas, los docentes y los estudiantes para discutir una transformación que excede la incorporación de tecnología. “El gran desafío es cómo generamos un sistema de formación dinámico que, más allá de los conocimientos, genere capacidades para ir asimilando los cambios”, señaló al tiempo que apuntó que los programas y proyectos escolares presentados en el encuentro, agregó, muestran posibilidades de desarrollo aun en un escenario económico adverso.

En el ingreso al salón de AER se exhibieron proyecto de escuelas técnicas santafesinas que se destacaron en robótica. Mostraron sus propuestas alumnos de la escuela San José y Juana Elena Blanco de Rosario, El Industrial de Venado Tuerto, Almirante Brown de Alcorta, Granaderos de San Lorenzo de Roldán, General San José de San Martín de Esperanza, Teniente Coronel Fray Luis Beltran de Armstrong y Posta de San Lorenzo de Capitán Bermúdez.

No alcanza para el conjunto de la industria santafesina

Guillermo Beccani, secretario de Industria de Santa Fe, participó del encuentro y al analizar la situación de la industria consideró en que la energía y la minería abren oportunidades para las empresas santafesinas, aunque puso un límite concreto a su alcance. Precisó que de las 6.400 industrias de la provincia, estimó que unas 500 o 600 hacen negocios con Vaca Muerta y los proyectos mineros, en distintos niveles de la cadena de proveedores. Eso equivale a alrededor del 8% al 9% del total.

“Hay que ser conscientes de que es un atenuante la posibilidad de que algunas empresas se proyecten, pero no alcanza al conjunto de la industria santafesina”, sostuvo y resaltó que esos nuevos mercados pueden compensar parte de la caída de las ventas tradicionales, pero las firmas también necesitan condiciones para crecer en las actividades que les dieron origen.

En ese punto, el funcionario reclamó una política financiera y un esquema arancelario orientados a cuidar la producción y el trabajo. “No hay país en el mundo donde su sistema productivo se proyecte, crezca e invierta si no es con financiamiento”, afirmó y explicó que la necesidad abarca tanto los proyectos de inversión como el capital de trabajo para sostener la operatoria cotidiana.

Como contrapunto, mencionó que Santa Fe lleva destinados este año $280.000 millones en créditos al sector productivo con tasas bonificadas. Consideró que es un aporte relevante, aunque insuficiente frente a las necesidades del entramado industrial, y pidió un viraje de la política nacional que amplíe el financiamiento y proteja el empleo.

Reconfiguración puertas adentro

Para campear la situación en las fábricas se trabaja puertas adentro, con decisiones concretas. Ismael Biosa, ingeniero eléctrico y titular de Isfra Metalúrgica, dedicada a fabricar maquinaria para la construcción, contó que la empresa pasó de ser íntegramente fabricante a combinar un 80% de fabricación con un 20% de importación. La estrategia de la empresa hoy radicada en Pérez fue ampliar la oferta con equipos del exterior y concentrar la producción propia en artículos de nicho.

La firma fabrica hormigoneras, carretillas y andamios, y vende a ferreterías y distribuidores de todo el país. Biosa explicó que incorporaron otras máquinas cuya fabricación local encuentra límites de tecnología, disponibilidad de personal o precio. En su estructura de costos, precisó, la materia prima representa el 70% y los salarios, el 12%.

“En China el costo de la materia prima es la mitad que en Argentina”, sostuvo y dijo que eso obligó a revisar dónde están los principales obstáculos para competir y qué productos tenían posibilidades de sostener una fabricación nacional.

La otra apuesta fue intensificar el trabajo comercial. Los vendedores de la empresa recorrieron unos 10.000 kilómetros por mes, equivalentes a 120.000 kilómetros al año, para ganar clientes e identificar demandas específicas. La capacitación del equipo para detectar productos de nicho acompañó ese esfuerzo.

El resultado fue un año que Biosa definió como de balance neutro, con un sesgo positivo, después de mucho trabajo y reconversión. Sin embargo, diferenció la mejora de su empresa de la situación general. Ganar participación no significó que el mercado hubiera crecido, sino que consiguieron ventas que antes estaban en manos de competidores. Para 2027, reconoció que predomina la incertidumbre, aunque una eventual recuperación de la demanda encontraría a la firma con una base comercial más amplia.

Osvaldo D’Aragona, del área de Administración y Ventas de Strada, también describió un cierre de año complejo. La empresa, radicada en Villa Gobernador Gálvez, fabrica tuberías de polietileno para redes de infraestructura y productos de protección eléctrica domiciliaria, como caños corrugados y cajas para térmicas. Su principal mercado es el interno y entre sus antecedentes figuran provisiones para el Gasoducto Néstor Kirchner.

A la debilidad de la actividad local se sumó el encarecimiento de los insumos derivados del petróleo por la guerra en Medio Oriente. La firma compra resinas a proveedores nacionales y del exterior. A comienzos de año, señaló, esos costos llegaron a subir casi al doble y luego retrocedieron, aunque sin regresar a los niveles previos al conflicto.

El volumen de sus productos funciona como una barrera frente a las importaciones desde China por el peso del transporte, pero D’Aragona advirtió que comenzaron a enfrentar mayor competencia de Chile y, especialmente, de Brasil. A su vez, consideró que el tipo de cambio y la carga impositiva dificultan ampliar las exportaciones.

La actividad vinculada con el petróleo y el gas ofrece oportunidades, aunque tampoco resuelve todos los problemas. D’Aragona explicó que las empresas que invirtieron en calidad y se prepararon para abastecer a ese sector lograron vender, pero muchas compiten por esa misma demanda mientras el resto de las obras de infraestructura mantiene un ritmo bajo. “Minería es muy tentador, pero es futuro, no es presente”, sintetizó.

En la construcción, estimó que el movimiento se ubica en torno al 50% de lo que considera un nivel razonable. El margen para resistir, advirtió, tiene un límite y mientras algunas firmas encuentran un nicho o se reconvierten, otras dejan de sostenerse.

Por eso, su perspectiva para 2027 también está atravesada por la cautela y por el impacto que pueda tener el calendario electoral sobre las decisiones económicas. “Entiendo que tiene que haber un cambio de política. No importa qué político esté, pero sí de política”, planteó.