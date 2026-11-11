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El técnico de Gimnasia, el rival Newell's en octavos, entrena con todo el plantel a disposición

Aunque no está confirmado oficialmente, el Lobo platense y el Rojinegro jugarán el lunes 23 a las 17

11 de noviembre 2026 · 13:55hs
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Ariel Pata Pereyra tiene al plantel completo para enfrentar a Newells en La Plata.

Ariel "Pata" Pereyra tiene al plantel completo para enfrentar a Newell's en La Plata.

Newell's está por primera vez en la ronda de playoffs de un torneo de la Liga Profesional y su rival en esa fase será Gimnasia y Esgrima La Plata. Triperos y rojinegros jugarán el lunes 23 a las 17 en el bosque platense por los octavos de final.

El Lobo ya arrancó los entrenamientos con vistas al partido ante el equipo de Frank Kudelka, con buenas noticias para el técnico Ariel Pereyra. Es que el Pata podrá contar con la base titular con la que llevó al equipo hasta los playoffs, apenas meses después de salvarse del descenso.

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Gimnasia, con plantel completo

Frente a Belgrano, en la última fecha de la fase regular, Pereyra no contó con Pedro Silva Torrejón y Alexis Steimbach, dos jugadores fundamentales en su esquema, y además preservó a la gran figura del equipo, Ignacio Fernández.

Silva Torrejón estaba lesionado, Steimbach debía cumplir una fecha de suspensión y Nacho Fernández tenía cuatro tarjetas amarillas, por lo que en caso de sumar una quinta no hubiese podido jugar en los octavos de final.

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En definitiva, el Pata tiene a todo el plantel del Lobo a disposición y no tendrá problemas para poner en cancha el equipo con el que quiera arrancar ante Newell's.

Si bien la Liga Profesional todavía no confirmó oficialmente la programación de partidos por los octavos de final, ya es un hecho que Gimnasia y Newell's gugará el lunes 23 a las 17hs.

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